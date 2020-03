Aitana anuncia el bombazo más esperado (y no es nuevo álbum)

Desde que saliera de ‘Operación Triunfo’, Aitana Ocaña ha cosechado tantos éxitos a nivel nacional e internacional, que hoy, además de contar con un premio Odeón y un galardón ‘del 40 al 1’ y ejercer como asesora en ‘La Voz Kids’ (Atresmedia), ha logrado coronarse como la cantante más seguida en España durante su primer año de carrera profesional.

En la actualidad, es la artista revelación número uno en España y cuenta con más de 2 millones de personas que siguen a diario sus actualizaciones en la red. La última de ellas la ha anunciado a través de Twitter.

por cierto, creo que en estos días me voy hacer tiktok para colgar ahí covers que vaya haciendo ¿qué os parece? 🧚‍♀️ — Aitana (@Aitanax) March 14, 2020

No, no te pellizques, porque no es un sueño. La catalana más admirada por el público millenial y la generación Y se estrenará próximamente en Tik Tok, la popular aplicación que permite a los usuarios crear vídeos musicales de corta duración (alrededor de 15 segundos). En ella, promete «colgar las covers que vaya haciendo» para ‘matar’ el aburrimiento de la cuarentena por el brote de coronavirus.

Las reacciones de sus fans no se han hecho esperar, puesto que, además, fue ella quien les planteó la propuesta. En pocas horas, el post ya suma 18.000 ‘me gusta’ y más de 1.000 retweets.