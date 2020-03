Curso de baile para practicar en casa durante el confinamiento

A la gente, incluyendo por supuesto a esos millones de españoles que no levantaban el culo del sofá ni en legitima defensa, que jamás pisaron un gimnasio ni para preguntar el precio de la cuota, que suspiraban día y noche por tirarse a la bartola y cuyo único sueño era no hacer nada, le ha dado ahora, con esto del confinamiento, por dedicarse a hacer memeces desde los balcones, cantar desde la ventanas y machacarse el cerebro tratando de inventar tareas para no aburrirse.

Con este tutorial de baile que damos en vídeo desde Periodista Digital -a cuyo CLUB PD deberías apuntarte si no quieres que esta panda de zarrapastroso que nos gobierne termine silenciándonos– no pretendemos contribuir al despropósito.

Sólo se trata de darte una pista, aunque ya te avisamos que basta con mirar porque los vagos de verdad, tampoco bailan.

Otras ideas que circulan por la red y que no desaconsejamos en bloque, son: