Sherpa (Barón Rojo) revienta la dictadura cultural: "¿Qué coño voy a ser yo de izquierdas?... ahora soy el facha número uno"

La dictadura de la izquierda en la cultura está ardiendo.

El monopolio de las opiniones de cantantes, actrices y otras personalidades se ha roto.

Una voz discordante ha decidido alzar su voz, se trata del excantante de Barón Rojo, Sherpa.

El ícono del Rock Metal español ha roto un paradigma y las reacciones en su contra no han parado, sin embargo, en una entrevista al ABC ha profundizado aún más en sus diferencias con el Gobierno socialcomunista, mostrando sus razones y exhibiendo que no tiene ningún temor al poder mediático de la izquierda.

«Mis letras siempre han hablado de los abusos del poder, no del poder de la izquierda ni de la derecha, del poder. Si es de la izquierda, peor siempre… La derecha es más acomplejada y más timorata, respeta más las normas. Los de izquierdas van a saco en el momento en que tocan poder. Mucha gente está equivocada conmigo pensando que soy de izquierdas. ¿Qué coño voy a ser yo de izquierdas? Tengo una canción que se llama ‘Tierra de nadie’, que dice que ‘es triste saber que gane el que gane, tú vas a perder’. Los que no han entendido esos mensajes se pensaban que yo era de la onda de los borrokas, o de Izquierda Unida, y de eso nada».

La polémica comenzó por un tuit que publicó el cantante, que simplemente consideró apropiado y que acompañó por otro comentario en el que dejaba claro que «este Gobierno está en una deriva bolivariana horrible», y a partir de allí él mismo reconoce lo que ocurrió, «me cayó una que no veas de gente del rock».

Y es que el socialismo ha sabido muy bien comprar conciencias o coleccionar estómagos, y una anécdota del músico reflejó de forma muy clara como funciona el clientelismo cultural.

«El PSOE ya nos crucificó, cuando nos negamos a hacer su campaña en los ochenta. Nos daban cheque en blanco, pero éramos tan puretas que dijimos que no. Y fíjate si nos hubiera ido bien con ese dineral. Pero dijimos que no amablemente. No nos queríamos vender…. Una vez, nuestro mánager, en una fiesta se puso a hablar con un gerifalte del PSOE, y entre raya de coca y raya de coca le dijo que no nos contrataban más en los ayuntamientos, porque la mayoría eran «suyos». Le dijo: ‘¿De verdad crees que os vamos a contratar después de decirnos que no a la campaña electoral? Estáis en la lista negra’

Por esta razón, incluso en su propia banda le piden que se calle, pero Sherpa los desoye, «¿Cómo no voy a decir nada si toda mi vida he predicado contra los abusos del poder? Ahora estamos viviendo una situación de abuso absoluto».

«Mis compañeros de grupo me dicen que si digo estas cosas no nos van a contratar. Pues que no nos contraten, porque todos los que trabajan en este mundillo son de esa cuerda… pues entonces ya no quiero ser de ese mundillo», sentenció.

Y reconoce muy bien las consecuencias en las redes y en los medios pedropablistas: «Ahora soy el facha número uno del rock español, hay una campaña contra mí que flipas. Me insultan a lo bestia, me llaman de todo, y muchos me dicen que van a quemar discos de Barón Rojo».