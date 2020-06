Yohan, el cantante de K-Pop TST, muere de forma misteriosa a los 28 años

Un enigma, por el momento. El cantante coreano Yohan, integrante del grupo de K-Pop TST, falleció a los 28 años.

KJ Music Entertainment, el sello de TST, emitió un comunicado para confirmar la muerte del joven, cuyo verdadero nombre era Kim Jeong-hwan.

“Nos entristece transmitir las noticias más desafortunadas y dolorosas. El 16 de junio, el miembro de TST Yohan dejó este mundo. La familia de Yohan está actualmente de luto”.

No se ha dado a conocer la causa del deceso (IG: yohanee0416)En el mensaje, la empresa informó que la familia de Yohan pidió a los medios que, por respeto, se abstengan de publicar artículos donde se especule sobre la causa de su muerte.

“Expresamos nuestras más profundas condolencias a la luz de la despedida final de Yohan”, añadió en su mensaje KJ Music Entertainment.

Según informes locales, los restos del joven serán trasladados a un cementerio en Yongin el 18 de junio.

Yohan saltó a la fama en 2015 primero como integrante del grupo NOM. Cuando esa agrupación se disolvió, entró a TST (Top Secret), en 2017.

Apenas en enero de este año TST había lanzado su cuarto sencillo, titulado Countdown, por lo que los integrantes de la agrupación tenían una apretada agenda promoviendo dicho tema.

La última publicación de Yohan en su cuenta de Instagram fue realizada el pasado 31 de mayo.

“Quiero viajar”, escribió para acompañar una serie de fotografías donde se le veía posando cerca del mar, con una serie de edificios de fondo.

El pasado 16 de abril Yohan cumplió 28 años y en la misma red social compartió una fotografía en la que lució sonriente mientras sostenía en sus manos una torta (pastel).

“Gracias por el mejor cumpleaños”, escribió para acompañar su post, que se ha llenado de mensajes de sus seguidores lamentando su muerte.

Las muertes que han impactado al mundo del K-Pop

En los últimos meses la industria del K-Pop ha sido impactada con varias muertes de jóvenes integrantes de agrupaciones musicales.

En noviembre de 2019 la cantante Goo Hara fue encontrada muerta en su casa. Había sido víctima de duros ataques en redes sociales debido a sus romances.

Semanas antes la cantante Choi Jin-ri, conocida con el nombre artístico de Sulli y amiga de Goo Hara, se suicidó. El bullying en redes sociales fue brutal contra ella.

En el medio del K-Pop, donde las intérpretes suelen cuidar cada aspecto de su imagen pública, Sulli era conocida por sus controversias y por su manera franca de hablar. Estuvo involucrada en polémicas por no usar sostén y publicar imágenes en donde se notaban sus pezones.

Su manera de ser tan abierta también quedó en evidencia cuando habló de su fobia social y su trastorno de pánico, en el teaser de su reality Jinri Store.

“Fobia social, trastorno de pánico… lo he tenido desde que era muy joven. Hubo veces en que gente cercana, algunos de mis amigos cercanos me dejaron. La gente me lastimó, así que todo lo demás se vino abajo. No sentía que tuviera a nadie de mi lado o alguien que pudiera entenderme. Por eso me desmoroné por completo”.

Sulli, a su vez, era gran amiga de otra estrella del K-Pop, Jonghyun, quien se suicidó a los 27 años, en 2017.

Corea del Sur tiene una de las tasas de suicidio más altas del mundo que, según cifras recientes del gobierno, se encuentra entre las principales causas de muerte de los menores de 40 años.