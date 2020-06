La artista que declara ser la verdadera creadora de ‘Yo ya no quiero ná’ lanza un dardo envenado a Lola Índigo

Las polémicas no hacen más que salpicarle a Lola Índigo. Desde que Belén Ortega, la diseñadora de la carátula de ‘Mala Cara’, pusiera sobre la mesa que la artista no la había mencionado en sus agradecimientos (acuñó el término «mendigar acreditación de autoría»), todo ha ido cuesta abajo y sin frenos para la extriunfita.

Ahora, más de diez días después de aquello, ha entrado en escena una nueva cara: la de Hajar Sbihi, más conocida como ASHA, la artista que, según asegura, compuso la popular canción ‘Yo ya no quiero ná’. En la misma línea de ‘deseo’ de reconocimiento, esta joven de 23 años ha expuesto en LOC (El Mundo) que «trabajé con Lola cuando tenía 20 años y me hirió mucho». El tema que impulsara definitivamente a la fama a la exconcursante de ‘OT’ fue creado casi íntegramente por ASHA y nadie ha hecho referencia nunca su nombre; de hecho, la madrileña ha mencionado en más de una ocasión que ese hit fue creación propia.

«‘Yo ya no quiero ná’ la hice yo y la puse encima de la mesa; conocí a un productor, a Bruno Valverde, quien vive en La Granja de Segovia. Me cogí un tren, me fui a su casa, me eché ahí el domingo e hicimos la canción», reveló Lola a mediados de 2019, evidenciando que ella se se había encargado del single.