Cardi B se defiende de los ‘’haters’ que la quieren ‘matar’ en Twitter

Pocas bromas con ella. Cardi B es una mujer de armas tomar y dice las cosas como las siente. No se corta un pelo.

La intérprete de “Press” le ha respondido a todos los “haters” que están inventando cosas de ella y que la quieren cancelar en Twitter.

Y es que la rapera del Bronx entró a la red social y vio que era tendencia pero no sabía cual era la razón.

Después de investigar por qué “Cardi B Is Canceled Party” era tendencia, la famosa no dejó escapar la oportunidad para defenderse de los ataques contra ella.

Girl lies that these weird people trying to do . https://t.co/6slh0KjN9h pic.twitter.com/VWuzGy4gcc — iamcardib (@iamcardib) June 25, 2020

“Me desperté y vi que la gente estaba escribiendo ‘Cardi B Is Canceled Party’. Me dije, ‘¿qué? No estoy haciendo nada”, compartió en un audio Cardi en Twitter. “Ahora veo que gente está editando y diciendo que tengo un Instagram falso. No sé, la gente piensa que soy una niña de 15 años”.