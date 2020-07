Twitter ‘vacuna’ a Miguel Ríos por decir que las muertes por Covid-19 fueron por culpa de que la derecha desmanteló la sanidad pública

Está claro que no será telonero de un mitin de Santiago Abascal ni que VOX le escoja para que haga el himno de la formación.

Pero una cosa es no tener afinidad política con un determinado partido y otra bien diferente es tratar de poner contra las cuerdas a los integrantes de una formación que es tan democrática como el PP, PSOE o Ciudadanos.

Pero Miguel Ríos, tan excelso cantante como sectario en lo que a política respecta, no le da un solo voto de confianza a los de Santiago Abascal.

En una entrevista en la contraportada de El Mundo de este 1 de julio de 2020, el cantante granadino opina sobre el ascenso del partido ‘verde’ y lo hace con toda la dureza y la amargura del mundo:

¿Qué me parece el ascenso de VOX? Pues que me va a parecer, una putada.

Por supuesto, sobre la tragedia del coronavirus, para Ríos está claro que todo es culpa de la derecha y lo hace con el mantra falaz de que todo se debe al desmantelamiento de la sanidad pública:

Por primera vez nos damos cuenta, de verdad, que es la globalización. Nos damos cuenta de que la deslocalización tiene su precio en vidas. Que el desmantelamiento de lo público cuesta vidas. Que no teníamos la mejor sanidad del mundo, porque no invertimos en ella como los que sí la tienen, y eso costará un pastón y un retroceso de años, que volverán a pagarlo los que menos tienen y deben. Por lo demás, the kids are alright. Se ha hecho lo que se ha podido. En algún país hasta han recetado lejía para combatir el bicho.