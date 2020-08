Loquillo para el concierto para humillar al guardia de seguridad: «¡Que sea la última puta vez que pasas delante de mi puto escenario!»

No fue un concierto tranquilo y prueba de ello es que Loquillo se ha convertido en trending topic tras hacerse viral un momento de su actuación el pasado 13 de agosto de 2020 en el festival Viva la Vida de Torrelavega (Cantabria).

Un vigilante de seguridad pasó por delante del escenario mientras el rockero interpretaba ‘La mala reputación’. El cantante no dudó en detener el concierto para gritarle:

«¡Que sea la última puta vez que pasas delante de mi puto escenario! ¡Eh! ¿Me has oído? ¡Vete a vacilar a tu pueblo, tío! ¡Aquí mando yo!».

El momento se ha hecho viral en redes sociales donde muchos usuarios han afeado la actitud del cantante.

«Loquillo faltando al respeto a un trabajador, un vigilante de seguridad privada cuya función es protegerle a él. Y la gente jaleando como quien hace bullying en clase y siguen el rollo al que insulta».

«Lo más vomitivo del vídeo de Loquillo echando la bronca aun trabajador en directo es la gente del público que le ríe la gracia. Qué asquito me han dado».

Quien no es seguidor o no ha ido alguna vez a algún concierto de #loquillo, no tiene NI PUTA IDEA del rollo irónico de Jefe que ha llevado siempre.

Iros a la mierda. Viva el Puto Loco !! pic.twitter.com/6AtAa0pqi9

— 🇶​🇺​🇪​🇯​🇦​ 🇲​🇦​🇳​ ₁₉₀₃ (@quejaman1903) August 20, 2020