Éxitos, polémicas y extravagancias: Michael Jackson cumpliría hoy 62 años

Un 29 de agosto de hace 62 años llegó al mundo Michael Joseph Jackson, más popular como Michael Jackson, para demostrar que convertirse en todo un icono de la cultura popular era posible pese a tener a la oscuridad, los enigmas y la extravagancia como grandes antagonistas durante toda su carrera.

Temas como ‘Thriller’, ‘Billie Jean’ y ‘Black and White’ cambiaron drásticamente el rumbo de la música pop y le llevaron a posicionarse como el tercer cantante con más ventas de toda la historia de la industria.

Graves acusaciones de supuestas actitudes de abuso con niños en su rancho de Neverland, juicios en su contra y el cuestionamiento generalizado precipitaron su muerte social, todavía en vida, que terminaría materializándose a los 50 años, cuando sufrió un paro cardíaco a causa de una intoxicación aguda de propofol y benzodiacepina.

De igual modo que su fallecimiento conmovió a todo el planeta, hoy, 29 de agosto de 2020, las redes sociales se han inundado de cientos de mensajes que recuerdan el cumpleaños del artista de los guantes blancos, el brilli-brilli, los irrepetibles movimientos y los sombreros como seña de identidad.

«El rey por siempre», «el mejor de todos los tiempos», «larga vida al Rey del Pop», «espero que sigas brillando y tu música siga viviendo» o «uno de los artistas más completo y con más talento de todo el planeta» son solo algunos de los comentarios que pueden leerse en Internet.

Me acuerdo el primer día que mi madre me puso una canción de Michael Jackson, exactamente Thriller y recuerdo que desde ese momento no he parado de escucharlo. Hoy cumplirías 62 años y solo espero que sigas brillando y tu música siga viviendo. Te quiero #MichaelJackson pic.twitter.com/vpViVoQDxM

— heda kom trikru (@l3xahed4) August 29, 2020