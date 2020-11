Santiago Abascal aplaude la nueva canción contra los poderosos de Willy Bárcenas y Taburete

El estribillo es evocador: «Voy a matar al león».

La puesta en escena, del grupo de Willy Bárcenas, hijo del antiguo tesorero del PP, ahora encarcelado, también.

Taburete ha estrenado ‘Brindo’, su nuevo sencillo,y lo hace rompiendo moldes y estereotipos.

En este corto, de dibujos animados, el grupo se caricaturiza e irrumpe -disfrazado- en una fiesta de seres que se podrían asociar a los ‘reptilianos’ protagonistas de las citadas teorías y cerdos humanizados -quizá en alusión a ‘Rebelión en la Granja’ de George Orwell- con los que acaban a tiros.

Willy explica que la canción va dirigida a «los peones en el tablero, titiriteros de los que moldean a su gusto las circunstancias, presos de la telaraña esperando escuchar el sonido que hace la fiera cuando intuye cerca a su presa, jugadores sin un as bajo la manga. Así nos ven quienes juegan, así nos brindan quienes nos bailan. Jaque mate por la escuadra».

El lanzamiento ha creado lógico movimiento en redes. Uno de los primeros en expresar su aprobación al tema fue, queda dicho, el presidente de VOX, Santiago Abascal, que ha afirmado brindar «por todos los artistas libres, los que se atreven a disentir, los que no escriben ni cantan al dictado de nadie».

Yo también brindo por todos los artistas libres, los que se atreven a disentir, los que no escriben ni cantan al dictado de nadie.

¡Bravo @taburete89 !#BRINDO https://t.co/PdVloLsd3W pic.twitter.com/VkRMtjZkUc — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) November 19, 2020

El tema llega poco después del ingreso en prisión de la madre de Bárcenas, Rosalía Iglesias. Su padre también lleva en la cárcel año y medio. Cuando llegó la noticia de que también perdería temporalmente a su progenitora, el joven de 31 años escribió:

«Arrancándome lo que más quiero de mi vida y aún no viendo la luz al final del túnel, sé que como siempre he conseguido, sacaré mi armadura especial y resistiré. Y los míos también. Muchas gracias a todos por vuestros mensajes de ánimo. La joda seguirá».

En el disco participa, por cierto, el histórico Luis Cobos que hace un ‘cameo’ en el videoclip.

La letra completa:

Voy a matar al león

Del vacío que nos falte hoy

Brindo por todos los hijos del soul

Y por el vecino que nos denunció

Por nuestra manera de hacer rock and roll

Volar, que vuelen

Mesa para dos

Brindo por la luz al amanecer en cualquier ciudad

Solamente besos

Si no me ves

Estaré detrás

Diciendo que tarde

Demasiado tarde

Vamos a bailar hasta que me arrastren a otro lugar

Si probablemente no soy abstemio

Hoy lo seré más

Para no joderte

Para no perderte

Siento hacerme mayor

Y mirar al mundo desde mi balcón

Y si en blanco y negro

Me encuentro a Truffaut

Le daré unos golpes, cuatrocientos dos

Y reír despierto, vivir sin soñarlo

Revisando el caso, ya no es para tanto

Brindo por la luz al amanecer en cualquier ciudad

Solamente besos

Si no me ves

Estaré detrás

Diciendo que tarde

Demasiado tarde

Vamos a bailar hasta que me arrastren a otra ciudad

Si probablemente no soy abstemio

Hoy lo seré más

Para no joderte

Para no perderte

Voy a matar al león de apetito constante

Voy a sentirme mejor cuando todo esto acabe