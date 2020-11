‘In The Morning’: Jennifer Lopez enseña hasta el pasaporte en la portada de su nuevo disco

Jennifer Lopez sabe cómo subir el listón con estilo.

Mientras la cantante se prepara para el lanzamiento de su próximo sencillo ‘In the Morning’, ha compartido la foto de portada en Instagram. Elevando la temperatura con su última publicación en las redes sociales, la artista lo mostró todo para su próxima canción.

Con maquillaje nude y ondas húmedas, JLo se ve impresionante mientras posa para la cámara.

Cubriendo su modestia, lo suficiente para pasar la censura, JLo hizo alarde de su físico esbelto y su piel húmeda.

“¡Sorpresa! Aquí está la portada oficial de #InTheMorning «.

A principios de este mes, la latina más explosiva del firmamento musical fue galardonado como el Icono del Pueblo de 2020 en el People’s Choice Award (PCA).

El honor celebra el trabajo de López durante sus décadas de carrera en la industria del entretenimiento y la música.

Los gemelos de 12 años de López, Emme y Max, compartieron un dulce mensaje y aparecieron virtualmente mientras apoyaban a su madre en el escenario.

Cuando comenzó su discurso de aceptación, la cantante de ‘If You Had My Love’ habló sobre cómo 2020 fue un «gran nivelador».

«Hombre, 2020 no fue una broma, ¿verdad? Quiero decir, antes de 2020 estábamos obsesionados con ganar este premio o ser nominados para ese premio o estábamos atrapados en quién vendió la mayor cantidad de discos o aperturas de taquilla o cosas locas como ¿obtuvimos lo último? caer antes que nadie.

Pero no este año. Este año fue el gran nivelador «, dijo Jennifer según citó la revista People.

Luego pasó a agradecer a sus fans por su «creencia» y «fe» en ella.

«Su fe y su fe en mí me motiva a seguir adelante y, a veces, cuando estoy cansado o abatido, como muchos de nosotros lo hemos estado este año, son mi familia, mis amigos, mis bebés y mis fanáticos, ustedes, los me han levantado cuando no podía levantarme. Estoy muy agradecida de tenerte, de tener eso en mi vida «.

En la siguiente sección de su discurso, se ve a la actriz de 51 años dando mensajes inspiradores a «niñas de todas las edades y todos los colores».

«Como latina y como mujer, tenemos que trabajar el doble de duro para obtener las oportunidades, a veces mis grandes sueños y mis ambiciones, eso puso nerviosa a la gente que me rodeaba. Así que ahora estoy muy agradecida de saber que la verdadera medida De mi éxito no está en los números de taquilla ni en los discos vendidos, sino en el amor que siento de todos ustedes”. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) «La verdadera medida es inspirar a las niñas de todas las edades y todos los colores, de todo el mundo, para que sepan que pueden hacer lo que quieran, tantas cosas como quieran, y que se sientan orgullosas de quienes son, sin importar de dónde vengas. Quiero que sepan que sus sueños están limitados solo por su imaginación, determinación y su voluntad de nunca darse por vencidos «.

El actor convertido en cantante convertido en mujer de negocios ha tenido un gran éxito durante el año. La estrella ha tenido 10 de sus canciones en el top 10 de Billboard Hot 100 y dos álbumes número 1 en Billboard 200.