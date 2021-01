José Manuel Zapata: «Tan importantes han sido en mi vida los Rossini, Mozart, Puccini como los Perales, Alberto Cortez o Michael Bolton»

José Manuel Zapata lleva más de veinte años subido encima de un escenario y durante todo ese tiempo ha tenido el honor de cantar en teatros como el Metropolitan Opera House de Nueva York, el Teatro Real de Madrid, el Teatro Liceo de Barcelona, el Rossini Opera Festival, la Ópera de Berlín, el Teatro Chatêlet de París, el Semperoper de Dresden, el Teatro Massimo de Palermo, el Theater an der Wien de Viena, la Deutsche Oper Rhein o el Palais de Beaux Arts de Bruselas.

Aparte de cantar ópera, es creador de espectáculos, entre los que se cuentan algunos como From Bach to Radiohead, el Concierto para Zapata y orquesta o Del revés.

En Música para la vida Zapata revela su apasionante historia de superación. A lo largo de las páginas conoceremos su trayectoria profesional y personal y, gracias a su honestidad y sentido del humor, los lectores se emocionarán con sus anécdotas, se sentirán identificados con sus miedos y entenderán por qué el éxito y el fracaso van de la mano.

Para él la música es esencial en nuestra vida, en esta ocasión se baja del escenario para demostrarnos que la música tiene, no solo el poder para emocionarnos, sino también el poder de transformar el mundo.

En este libro destierra prejuicios musicales, por ejemplo, que no hay música buena o mala, que la buena música no tiene género ni edad y, algo que nos parecía inimaginable: la ópera también es para todos los públicos.

De la importancia de la música en los niños:

«Si en algún momento del camino ellos sueñan, desean, aman dedicar su vida a alguna disciplina artística, por favor, no les soltéis la frasecita que yo he tenido que oír infinitas veces durante mis comienzos: “¿Músico? Pero si de eso no se vive”».

«Me siento totalmente legitimado para convenceros de que no hace falta ser un erudito pijo para abrazar con fe verdadera a Frédéric Chopin, a Gustav Mahler o a Gioachino Rossini, porque yo soy la prueba hecha carne de ello».

«Cada música tiene su momento y su lugar. Pero dentro de lo comercial, que yo también escucho, y mucho, además, buscad cosas que os aporten algo más que ritmo machacón y letras de parvulario. Como en todo, una dieta variada siempre es garantía de salud. Y dentro de esa máxima, podemos elegir».

«Tan importantes han sido en mi vida los Rossini, Mozart, Puccini o Beethoven como los Perales, María Dolores Pradera, Alberto Cortez o Michael Bolton».

«Yo siempre me agarré con inconsciente fe a dos de esos poderosos escudos: la música y el humor. Aprendí enseguida que, en aquel entonces, la única manera de escapar de risas y burlas era anticiparlas uno mismo».

«La música, muchas veces, sobre todo en los momentos difíciles de mi adolescencia, fue un refugio de reflexión y de escape ante una realidad que no me apetecía nada».

«¿No creéis que nos olvidamos de nuestras vocaciones por culpa de todo lo que la vida nos trae y nos pone por delante?».