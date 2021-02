Maestre da el cante al asegurar que Huecco cobró una cuantiosa subvención en plena pandemia

El gambazo ha sido espectacular.

Antonio Maestre, periodista de La Marea, se ha metido en un hilo del cantante Huecco que reflexionaba sobre la larga misiva que el youtuber El Rubius había colgado el 29 de enero de 2021 en sus redes sociales en las que explicaba las razones de su marcha a Andorra.

Huecco aseguraba haber leído hasta el final la carta del ‘influencer’ y aseguraba estar de acuerdo con sus reflexiones:

Pues @Rubiu5 lo he leído hasta el final… destapas verdades muy incómodas para el sistema 👏👏 El VicepresiNetflix del Gobierno no tiene ninguna autoridad moral para dar lecciones de nada… sirva lo tuyo para abrir el debate del arrase a impuestos que se viene en plena crisis. https://t.co/MDhlsE2S8Y

Algunos estáis llevando el hilo a que defiendo el no pagar impuestos. Jamás. Falso. Solo he abierto el debate de q, con Autónomos y Pymes al límite, no me parece la mejor idea SUBIR impuestos sin gestos de empatizar reduciendo el Gasto en plena crisis. No de Sanidad, pensiones…

— HUECCO (@Huecco) February 1, 2021