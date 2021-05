La cantante Demi Lovato anuncia que a partir de ahora ella es del género no binario

Demi Lovato anunció que se identifica con el género no binario y que de ahora en adelante no será «la» cantante estadounidense, que no usará el pronombre «ella», sino «ellos».

El género no binario, también conocido como genderqueer, se refiere a un conjunto de identidades transgénero que agrupa a todas aquellas personas que no se sienten identificadas con lo masculino o lo femenino.

«Estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes», escribió Lovato, de 28 años, en su cuenta de Twitter

Every day we wake up, we are given another opportunity & chance to be who we want & wish to be. I’ve spent the majority of my life growing in front of all of you… you’ve seen the good, the bad, & everything in between. pic.twitter.com/HSBcfmNruo

— Demi Lovato (@ddlovato) May 19, 2021