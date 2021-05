El cantante de Italia dice que no se drogaba en directo en Eurovisión: «Miraba dos vasos que se habían caído»

La banda italiana Måneskin se ha proclamado vencedora de la 65 edición del festival de Eurovisión, gracias a los 524 puntos cosechados por su tema Zitti e buoni, una canción en la senda del ‘garage rock’.

Han cantado en su idioma que con una explosiva puesta en escena, que ya los situaba como uno de los favoritos.

Lo de España ha sido decepción absoluta. Representada por Blas Cantó, quedó tercera por la cola en el festival de Eurovisión de 2021, con seis tristes puntos, y superando tan solo a Alemania (3) y a Reino Unido (0).

Sólo dos jurados dieron puntos a la actuación española: Reino Unido, que dio dos puntos, y Bulgaria, que otorgó cuatro para el total de seis que se llevó la delegación española de la cita en Rotterdam.

El triunfo de Italia, el tercero en la historia de este país y el primero desde que en 1990 lo consiguiera Toto Cutugno con Insieme: 1992, se ha producido en una gala por todo lo alto en el Ahoy Rotterdam de la ciudad holandesa del mismo nombre, dos años después del último festival a causa del estallido de la pandemia y con 3.500 asistentes como público.

Italia se ha llevado el preciado micrófono de cristal, por delante de la francesa Barbara Pravi, con 499 puntos, y el suizo Gjon’s Tears, que ha cosechado 432.

El resto del ‘top 10’ lo han completado Islandia (378), Ucrania (364), Finlandia (301), Malta (255), Lituania (220), Rusia (204) y Grecia (170).

No sólo tuvo protagonismo Måneskin por su éxito.

Y es que, en una de las secuencias en la que enfocaron a los músicos al apremiarles con 12 puntos, pareció que el integrante Damiano estaba drogándose y, más concretamente, haciéndose una raya sobre la mesa de la zona reservada para Italia.

Además, el gesto de su compañero, que le dio en la rodilla como para que mirara a cámara, también facilitó que en Twitter se diera por hecho que el italiano estuviera consumiendo sustancias psicotrópicas.

Damiano lo desmintió en la rueda de prensa que llegó justo después de que se proclamara ganador.

El cantante dijo que lo que había ocurrido es que se encontraba mirando dos vasos que se habían roto al caer sobre la alfombra porque se le cayeron a Thomas, su compañero. Además, aseguró que no tomaba drogas y lanzó un mensaje contra el consumo de cocaína.

Más tarde, el grupo reiteró el mensaje en su cuenta de Instagram, y en una historia escribió:

🇮🇹 “I don’t use drugs.”

