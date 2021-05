Twitter es un festival de mofas tras la nueva cantada de España en Eurovisión con Blas Cantó

Se veía venir el cacharrazo.

Un año más, y van ya unos cuantos, España ha vuelto a perpetrar un ridículo continental en el Festival de Eurovisión.

El problema se agrava porque ya no vale la sobada excusa de que en las últimas ediciones había confabulaciones de corte político para repartirse los triunfos entre países de nuevo cuño, especialmente las naciones escindidas de las extintas Unión Soviética y Yugoslavia.

Países Bajos, Portugal o, como en la noche del 22 de mayo de 2021, Italia, la nueva ganadora de Eurovisión, nada tienen que ver con los mejunjes y apaños que teóricamente hacían entre sí Ucrania, Letonia, Lituania, Azerbayán, Croacia, Macedonia o Montenegro.

Mientras España no se asuma que se ha quedado fuera de onda y siga presentando al festival canciones ñoñas como la de Blas Cantó, lo de obtener un puesto decente en el certamen europeo resulta una quimera.

Por eso, la actuación del representante español, que quedó antepenúltimo, en el puesto 24 y con unos esqueléticos seis puntos en su casillero, ninguno además de los eurofans, provocó un festival de burlas en Twitter.

Pues yo me lo pasé como un enano viendo las puntuaciones. Sobre todo con los 0 puntos del público a España. Ahí casi me ahogo de la risa. Habría pagado por ver la cara de Blas en ese momento.

Si ponen cantantes de izquierdas que solo saben cobrar subvenciones en lugar de cantar, como vamos a ganar Eurovision? . Hace siglos que eso no lo ve nadie, hoy me he enterado que era ayer. Ahora que a Blas le den un carguito y punto, es de su cuerda. Apesebradito

🔎🇪🇸España sigue ampliando su récord: único país en la historia de #Eurovision con 6 participaciones consecutivas por debajo del puesto 20.#EurovisionRTVE

