Estrella Morante presenta su nuevo disco ‘León’: Una rumba divertida con peso literario

Estrella Morante está promocionando su nuevo disco: «León».

Es un album que viene con alegría y, a pesar de ser una rumba divertida, tiene peso literario. Además, está realizado con ganas, para que la gente baile y mientras escuche un buen texto de Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán y Almudena Grandes.

Estrella Morante cuenta cómo pasará las Navidades y de sus dos hermanos Soleá y Kiki:

La cantante también ha hablado de su hermano Kiki y de su relación con Sara Carbonero:

«Son muy jóvenes y libres, son gente que tiene el derecho a vivir su propia historia y no seré yo quien desmienta o confirme, pero no por nada, cada uno tiene su vida y son dos personas que tienen unas carreras maravillosas, dos trayectorias que les avalan una seriedad y ellos tienen voz propia para cuando ellos lo consideran y cuando no lo consideran. Como no me gusta que opinen de mi vida no opino de la de los demás».