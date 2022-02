Vega: «Si algo duele, hay que ponerle remedio»

“Mirlo Blanco”, el décimo disco de la cantautora, es un disco enérgico y honesto en el que conviven la belleza, la nostalgia, la euforia, la rabia, la paz y el duelo. Con motivo de su gira por Fnac, entrevistamos a la compositora cordobesa.

Veinte años de carrera, diez discos de estudio… ¿Cómo ha cambiado Vega en estas dos décadas y qué queda de aquella Vega de los comienzos?

En estos 20 años Vega ha cambiado, ha aprendido, ha madurado y ha vivido. De aquella Vega queda todo, pero ha sufrido una evolución necesaria. En lo importante no, en lo importante -los valores que he adquirido con el paso de los años y me han transmitido la gente que quiero- en eso sigo exactamente igual desde que tenía 15, 20 o 30 años.

En tu canción Bipolar hablas abiertamente de una condición que padeces, pero has comentado que cuesta mucho alzar la voz sobre estos temas, más cuando los sufres en primera persona. ¿Qué fue lo que definitivamente te impulsó a hacerlo? ¿Fue la propia canción lo que te hizo hablar del tema o la compusiste ex profeso para concienciar?

Con “Bipolar” quería transmitir un sentir que mucha gente ha tenido y tiene a día de hoy. Consideraba que era necesario hacerlo, era necesario enseñar que todos (o al menos muchos) pasamos momentos como los que describe la canción. Así que sí, la compuse con toda la intención del mundo porque es de algo que, pienso, era necesario hablar. Y me alegro mucho de haberlo hecho porque la gente que la ha escuchado y le ha servido me lo ha hecho saber, y eso me reconforta mucho.

En tu vídeo Bipolar, apareces leyendo Serotonina, de Houellebecq, un libro muy oscuro que dejas de leer. ¿Crees que hay que mantenerse alejado de algunas obras negativas o es solo un recurso para el vídeo?

Soy mucho de encontrar lo bello de cada cosa, o al menos lo intento. Que algo te pueda doler no quiere decir que tengas que evitarlo. Si duele es por algo y hay que ponerle remedio. Es como cuando escuchas una canción que te emociona mucho o te trae recuerdos que ya no vas a poder vivir más… tienes dos opciones, dejar de escuchar la canción o escucharla y emocionarte cada vez que lo hagas. Yo soy de las segundas.

¿Nos podrías decir algún libro que podría aparecer en la segunda parte del vídeo? En la parte en color, la luminosa.

Ummmmm…. Qué difícil. La parte en color es la parte de aceptación, de reconocimiento de uno, con sus virtudes, defectos, fortalezas y debilidades. Te diría que Tokio Blues, de Haruki Murakami.

Me encantan los mirlos, donde vivo hay muchos y los veo a menudo. Me he quedado prendada de la historia de su cantar identitario. Comentas que has encontrado el tuyo, por eso este disco se llama Mirlo Blanco. ¿Es posible que, después de veinte años de carrera, el parón forzado de la pandemia te haya ayudado a encontrarlo?

Pienso que ha sido un proceso natural después de tanto tiempo. Lo cierto es que después de 10 discos mi forma de cantar, mi trino, está ahí y es único, no porque sea mejor o peor que el de otros, sino porque es mío. Desde hace algún tiempo, la gente me dice que mis canciones son reconocibles incluso sin cantarlas yo misma y este ha sido un proceso que ha salido así. Yo escribo canciones como me nacen, y al haber escrito tantas podría decirse, si me permites utilizar la metáfora, que “mi trino” se ha hecho reconocible entre el cantar de otros pájaros. Y me encanta que sea así.

Una vez que has encontrado tu voz propia, ¿cómo ves tu futuro como cantautora?

Vivo mucho el presente e intento mirar al futuro solo cuando es necesario. Así que mi futuro lo veo bien, tranquilo, con ganas y satisfecha con el trabajo que llevo realizando durante 20 años de trayectoria.

En la presentación de tu álbum y en la edición limitada que se agotó en pocas horas, hay un manifiesto aprecio por lo físico, lo sensorial, por el objeto. Además, tu disco fue grabado en analógico. ¿Cómo es tu relación con lo digital?

Mi relación con lo digital es muy buena, pero reconozco que soy una enamorada del formato físico, por eso lo cuido tanto, para toda esa gente que lo disfruta tanto como yo. “Mirlo Blanco” está en los formatos físicos que existen: vinilo, CD y cassette. No es la primera vez que lo hago, también lo hice con mi disco de versiones de la canzione italiana “Non Ho L’età”, y fue una experiencia muy gratificante. Por el momento nunca voy a renunciar al formato físico. No lo hago ni con la música, ni con los libros tampoco. Detrás de cada disco hay tanta gente, tanta ilusión, tantos pequeños detalles que soy incapaz de dejarlos a un lado.

He visto que en 2017 Elvis Costello colaboró contigo en una versión de “Dio Come Ti Amo”, disco que acabas de mencionar, y en 2021 tú participas en su disco “Spanish Model” ¿Nos podrías contar algo de estas colaboraciones? ¿Cómo es trabajar con Elvis Costello?

Es una maravilla. Da gusto disfrutar de la generosidad de un artista como él. Nos conocimos de manera fortuita, a través de Sebastian Krys. Nunca imaginé que Elvis Costello cantaría conmigo, y menos aún que los dos lo haríamos en italiano. Digamos que ahí, de ese dueto, se forjó algo único y desde entonces hemos estado en contacto. Cuando me propuso adaptar algunas de sus canciones al español no lo dudé ni un segundo, para mí es un honor poder hacerlo y que él confíe en mí para encargarme de esa tarea, aún más.

Tras el parón forzado por la pandemia ¿Qué esperas de la vuelta a los escenarios?

Podría decirte que nunca he tenido tantas ganas de empezar la gira y subirme a los escenarios recorriendo España, pero la verdad es que no sé si tengo más ganas que con cualquiera de mis giras anteriores o las mismas. Me encanta componer canciones, para mí, para otros artistas, pero sin duda cuando más disfruto es tocándolas y cantándolas en directo, con la banda. Así que solo espero, y no es poco, compartir en vivo todas las canciones de “Mirlo Blanco” con el público que nos acompañe en estos conciertos.

El día 11 se pone a la venta el disco (está en preventa en Fnac.es) y comienzas una gira por Fnac, que incluye una actuación en la “Noche en el Museo con Fnac”. ¿Qué se van a encontrar los que vayan a verte a nuestros Fórums y al Museo Ruso de Málaga?

Sí, tengo muchas ganas de enseñar las canciones. El 11 de febrero podrán escucharlas en su versión de estudio. Este disco fue grabado en directo, en cinta, y bueno supongo que esto hace que lo que van a escuchar en el disco sea muy muy parecido al directo, pero con la magia del directo. En la gira que voy a hacer por Fnac mostraré, en formato acústico, algunos temas de “Mirlo Blanco” y tengo muchas ganas de ver cómo los recibe el público que vaya a estas presentaciones. ¡Ojalá que las disfruten tanto como yo!

Vega será la protagonista y presentará su nuevo disco, “Mirlo blanco”, del que nos habla así: «Mirlo Blanco es un disco y también una canción. Una canción que define a la artista que rubrica el disco. Este disco es como el trino de un mirlo: propio y singular. Los mirlos son las únicas aves que no copian sonidos de la naturaleza u otras aves; crean melodías propias que perfeccionan a lo largo de su vida. Este disco es mi trino. Yo soy un mirlo. Es un disco crudamente honesto, enérgico, donde nada es de relleno y todo tiene un porqué.

Noche en el Museo con Fnac tendrá lugar en el auditorio de la Colección del Museo Ruso de Málaga.