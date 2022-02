Mocedades rendirá homenaje a Ana Bejerano en el Rialto de Madrid y presentará a su nueva solista, Belén Esteve

The show must go on. Mocedades rendirá homenaje a su recientemente fallecida cantante Ana Bejerano con un gran concierto, el sábado 26 de febrero en el Teatro Rialto de Madrid. El grupo vasco asegura su continuidad y presentará a su nueva voz solista, la vizcaína Belén Esteve (48), que sustituye así a la entrañable compañera. Entre otros de sus grandes éxitos, cantarán dos canciones emblemáticas que Ana Bejerano grabó con Mocedades en los 80, ‘Las palabras’ y ‘Ana y Miguel’. Entradas desde 29€ en El Corte Inglés, Entradas.com y Butaca Oro.

“Ana sustituyó a Amaya en 1983 y su llegada nos permitió seguir en un momento muy difícil”, recuerda Javier Garay, último ya de los denominados ‘seis históricos’ en Mocedades tras la marcha de Izaskun Uranga. Belén Esteve recoge ahora el testigo de Ana Bejerano, que formó parte del grupo más longevo del pop español de 1983 a 1999 y de 2019 a 2022.

De la TV al escenario

Belén Esteve se siente “privilegiada” por inaugurar la próxima etapa musical de Mocedades y será así la única reportera-presentadora de TV que además triunfa como cantante. Se inició en los coros de la banda Asociados, tras desarrollar toda una carrera periodística en programas de La 1 (‘España directo’), La 2 (‘España es’), EITB (‘Vuelta de tuerca’) y La Sexta (‘Bares que lugares’). Cantó como solista en diversas bandas de pop-rock hasta crear su propio dúo Talka con el guitarrista Santiago Gorostiza, actuando de manera habitual en el circuito musical de Bilbao.

“Mocedades supone un gran paso, cantar para un público mucho más amplio y con un mayor registro lírico. En definitiva, hacer un sueño realidad”, apunta Belén Esteve, fan incondicional del grupo: “Llevo cantando casi todas sus canciones desde que era niña”. “Tiene un registro de soprano similar al de Ana que se adapta fácilmente a nuestro repertorio”, añade Javier Garay.

50 años son pocos

Mocedades vive una segunda juventud. El año pasado su gira 50 Aniversario visitó el Fibes de Sevilla, el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, el Riojafórum de Logroño, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida, el Gran Teatro de Cáceres, además de Manzanares, Vilavella, Vila-real y los festivales TerraCeo de Vigo y Bimilenaria Cultural de Calahorra.

El público no sólo vibra con clásicos como ‘Eres tú’, finalista de Eurovisión 73, todavía la canción española mejor puntuada del certamen. Compuesto y producido por Óscar Gómez, su último hit ‘Que no se acabe el mundo’ es un homenaje a las generaciones más afectadas por la pandemia. Su próximo disco sale a la venta a finales de 2022, un año cargado de sorpresas. “Regresamos a Sudamérica, con fechas en Argentina, Chile, México, Miami…”, anticipa Javier Garay. Completan la formación Luis Hornedo, Aitor Melgosa e Icíar Ibarrondo, incorporados respectivamente en 2000, 2013 y 2014.

Compuesta por Juan Carlos Calderón, ‘Eres tú’ vendió millones de copias en todo el mundo y ocupó el número uno en muchas listas europeas y americanas. Fue el noveno disco más vendido del año en EE.UU, según Billboard. Mocedades inició entonces su época de mayor éxito comercial, integrado por los denominados ‘seis históricos’: los hermanos Amaya, Izaskun y Roberto Uranga (ya fallecido), además de Javier Garay, Carlos Zubiaga y José Ipiña.