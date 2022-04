Kappa Futurfestival Presenta el cartel completo de su novena edición

Kappa Futurfestival persenta ya el cartel definitivo para su novena edición. Un punto de encuentro para los artistas referentes del panorama electrónico internacional que pasarán por Turín el próximo mes de julio. Uno de los festivales referentes de la escena electrónica y las artes digitales en Europa, celebrará su nueva entrega el primer fin de semana de julio, desde el viernes 1 al domingo 3 de julio de 2022, en Parco Dora de Turín. kappafuturfestival.it

Una experiencia completa durante tres días consecutivos que viajará por los diiferentes espectros de los sonidos digitales, con varios escenarios en un espacio post-industrial en los que se sucederán las actuaciones y sets de los artistas más relevantes de la escena internacional. Un punto de encuentro para público con el esperado efecto de comunión de los asistentes de más de 100 países diferentes que harán de esta edición de Kappa FuturFestival un nuevo éxito, convirtiendo a Turín en capital mundial de la electrónica el primer fin de semana de julio.

El festival italiano presenta entre sus actuaciones un papel protagonista el techno, con nombres como Amelie Lens, Boris Brechja, Peggy Gou o Reinier Zonneveld, Milo SpYkers y Farrago. También en este primer día, se añaden al cartel varios nombres como HHY & The Kampala Unit, Kabeaushé, Jay Mitta & Anti Vairas, Menzi , I Hate Models, Fpur Tet o Turkana, que se unen formando parte de una experiencia sensorial, apuesta de Kappa FuturFestival en esta nueva edición, Nyege Nyege.

También Kappa Futurfestival contará con referentes de la escena mundial, desde el estadounidense Carl Craig, presentando su show Paperclip People Live, Ricardo Villalobos, el dúo con sede en Berlín fomado por Matteo Milleri y Carmine Conte, Tale Of Us, Jamie Jones B2B The Martinez Brothers, PAWSA o el característico sonido del productor francés Agoria o Diplo . El sonido más cool de la mano de nombres como la neoyorkina Honey Dijon, o Chloe Caillet, con hits como el reciente “Love Ain’t Over”, o la escena house de Glasgow representada con Denis Sulta. Una jornada que destaca por ser la única actuación de Diplo en Italia en 2022, que fue confirmado en la segunda fase del line up.

Kappa FuturFestival en 2022incorpora también proyectos conjuntos como Solardo, formado por MRK1 y el productor de house James Eliot, o la actuación Back to Back de Michael Bibi con el americano Seth Troxler. o el proyecto multisiciplinar de los holandeses Jesse y Oguzhan, Anotr. El line up se completa con el sonido experimental de la chilena Paula Tape, el sonido dance de la mano de Fisher o techno con el alemán Detlef, en una tercera y última jornada en Kappa FuturFestival. Otros nombres destacados serán The Blessed Madonna, Cybotron, Antal o Chelina Manuhutu.

Este completo listado de artistas se incorporan al cartel de Kappa FuturFestival en su nueva edición, también cuenta con presencia nacional en su line up como ya señalamos, con la inclusión del set B2B de Dennis Cruz y Helena Hauff, que pasarán por Parco Dora o Paco Osuna.

Kappa FuturFestival tiene lugar en el icónico Parco Dora. Un espacio que reproduce un ambiente industrial con diferentes localizaciones, sesiones de djs entre los árboles y muchísimas opciones de comida italiana y bebida. Además, como en las ediciones anteriores, Kappa Futur Festival continuará apostando por la tecnología aplicada para mejorar la experiencia del público, y presenta de nuevo su proyecto pionero Art & Techno VIP experience (la manera más lujosa de disfrutar el fin de semana, para los amantes del arte y el techno), por segunda edición. También contará con pago cashless y ofrecerá diferentes descuentos y ofertas especiales en los paquetes de Entrada+Hotel (para más información puedes acceder a este enlace).

La última entrega del evento en 2019 alcanzó la cifra de 60.000 seguidores de la música y cultura del club llegados de más de cien naciones diferentes, convirtiendo al festival en uno de los más importantes del circuito en Italia, además de ser mencionado dentro de los mejores 50 festivales en el libro “Festivals”.