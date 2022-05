Diez mil personas se disfrazarán de la mítica banda sueca ABBA para batir el Guinness World Records

El EuroReto tratará de batir el récord mundial de asistentes disfrazados de los integrantes de ABBA por el 50 aniversario de la mítica banda sueca el próximo día 18 de junio

Si algo ha caracterizado al certamen de Eurovisión en su historia ha sido la reivindicación de la identidad y de la diferencia: cada artista marca sus propias reglas sobre el escenario y la originalidad es uno de sus valores más preciados; se muestra la diversidad cultural y social de las naciones para generar vínculos entre ellas.

Con este mismo espíritu, y para extender el sentido solidario y abierto del certamen a toda la música europea, nace Eurorainbow, un festival dedicado a primar la diversidad, la tolerancia y la pasión por la música durante dos días, y que en su primera edición mostrará una selección de lo más granado de Eurovisión en los últimos años, la competición musical más longeva y la más grande en términos de audiencia, que ha llegado a alcanzar medias de más de 200 millones de espectadores a nivel global, siendo el evento musical más seguido en el mundo, y despertando la admiración de millones de europeos.

Eurorainbow se celebrará los días 18 y 19 de junio en el gran escenario reservado para los eventos más importantes de Santa Cruz de Tenerife, las mismas tablas que acogerán el Carnaval. El acceso será libre y gratuito, salvo un pequeño número reducido de entradas VIP, convirtiéndose desde su primera edición en un evento accesible para la comunidad de eurofans, pero también para todo el mundo interesado en disfrutar de la música europea más actual. El festival está patrocinado por Cabildo de Tenerife, a través de Turismo de Tenerife, Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y Turismo de Gobierno de Canarias.

La cantante austríaca Conchita Wurst, la ucraniana Jamala y la sueca de ascendencia bereber Loreen son las ganadoras más relevantes de Eurovisión en los últimos años, y acudirán a Tenerife para ofrecer conciertos en exclusiva en los que no faltarán aquellas canciones que se alzaron con la victoria y que se convirtieron en un éxito en toda Europa. Wurst, con ‘Rise Like a Phoenix’ le dio la victoria a Austria en 2014 y su aspecto no binario conquistó el corazón de todos los europeos, convirtiéndose en un auténtico fenómeno y en un estandarte de la libertad.

Jamala, por su parte, le dio la victoria a Ucrania en 2016 convirtiendo ‘1944’ en un éxito en todo el continente, que contaba además con una reivindicación política por los valores europeos y contra la invasión de Crimea; hace unos meses, la ucraniana Jamala tuvo que huir con sus hijos dejando su país y se encuentra refugiada en Turquía, apoyando públicamente a su país y a los valores europeos. La cantante sueca Loreen fue una auténtica revolución en el certamen de 2012 con ‘Euphoria’, y además mostró su solidaridad cuando, en las semanas de los ensayos en Azerbaiyán, fue la única concursante que visitó a los refugiados locales en Bakú.

Con la mirada puesta también en la actualidad más reciente, la cantante Cornelia Jakobs acudirá a Eurorainbow pocas semanas después de representar a Suecia en el 66 Festival de Eurovisión que se celebrará en Italia, siendo además una de las tres favoritas del certamen. La chilena Javiera Mena, que desde que empezara su carrera hace más de una década siempre se ha mantenido fiel a su estilo y es una de las voces más reconocibles del pop electrónico en español, ofrecerá un concierto en Tenerife tras su participación en el Benidorm Fest que supuso además un golpe de entusiasmo para todos los eurofans.

Del mismo modo, pero en su versión italiana, la cantante canaria Cristina Ramos participó en el Festival de San Remo de este año y acudirá a Eurorainbow para reencontrarse con su público y después de haberse convertido en una de las artistas más relevantes en el panorama internacional tras haber participado en talent shows en México, Estados Unidos y China.

Euroreto: el festival se propone batir el Guiness World Records

La primera edición de Eurorainbow acogerá un acontecimiento muy especial y de repercusión mundial. El festival celebrará su primer EuroReto, un desafío que cada año invitará a los asistentes a participar de forma activa en el festival. En este primer año, el EuroReto consistirá en batir el récord mundial de personas disfrazadas como los cuatro integrantes de la mítica banda sueca ABBA, de los que se celebrará un homenaje con un concierto muy especial de una banda tributo.

Para este EuroReto, se invitará a un Adjudicador Oficial de Guinness World Records que podrá verificar la plusmarca el día del evento, y así atraer un reconocimiento internacional que quedará patentado para la historia de los récords, consolidando a Santa Cruz de Tenerife y a las Islas Canarias como un territorio abierto y moderno, y tan colorido como su Carnaval. La organización de Eurorainbow prevé convocar a miles de personas, y ofrecerá un premio en metálico para los vestidos más originales de la convocatoria.

Eurotalks: charlas con los mayores expertos

Para ahondar en el conocimiento de esta diversidad de sonidos en Europa, y con una atención especial a la historia del festival de la canción europea, Eurorainbow ofrecerá también un espacio de debate y de reflexión mediante la celebración de encuentros con protagonistas y expertos, y charlas con contenidos exclusivos para conocer los entresijos del certamen. Para ello, el festival ha invitado a algunos de los expertos nacionales más relevantes del certamen de la canción europea.