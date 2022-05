El penúltimo beso de Guillermo «Willy» Bárcenas y Antón Carreño, Taburete

Me llega una invitación de último minuto. La tarjeta virtual reza: «Invitación a la Presentación del último single de Taburete, Penúltimo beso. Personal e intransferible». Me fijo en la fecha y es para esa misma noche. Aquella tarde me encontraba muy, pero muy pachucho, pero tratándose de una «Party» organizada por la empresaria Ana de Miguel, hay que ir sí o sí. Ella todo lo hace bien.

El restaurante «Salitre», es el templo gastronómico escogido para disfrutar del sarao musical. Ubicado en el nº 25 de la calle de Juan Bravo, se ha convertido últimamente en el punto de reunión obligado del mundo del show business, famoseo, influencers, etc. No por nada se ha convertido en la taberna más enrollada de la zona. Y esta noche Taburete presentará una de sus más hermosas canciones que le haya escuchado.

Mi amiga Nathalie, quien me acompaña, me acerca a las 22:00 horas. Llego en punto. Ella se regresa a su casa porque cree que se ha dejado encendida la vitro. Promete regresar.

En la puerta hay un control muy estricto (para que no se cuele nadie ajeno al evento). Digo mi nombre y me dejan entrar como Pedro por su casa. Se acordarían de mi careto de una reciente super-fiesta privada a la cual asistieron más de 80 celebrities y famosos de la talla de Bertín Osborne, Ana Ferrer, Paz padilla, Anita Matamoros, Laura Escanes, Zzoilo, etc, que supuso por todo lo alto la inauguración de esta singular taberna.

Una vez dentro el panorama era alegre y festivo. Copas por allí, copas por allá. Mogollón de bellezas de infarto por metro cuadrado. Camareros que te traían múltiples bandejas de canapés, bandejas de cervezas, vino, etc. Pedí una botellita de agua, y me tuve que aguantar de comer.

Saludo a Ana de Miguel que, como buena anfitriona, está de una lado para otro. Puedo ver a Zzoilo e intercambio unas palbras con él. Díás antes estuvo visitó la redacción de Periodista Digital junto a Noan para promocionar su último éxito «De Chill» cocinado entre ambos.

También saludo a Guillermo Bárcenas, el cantante de Taburete. Me presento y le comento que al día siguiente tenemos la entrevista en el plató de Periodista Digital.

Veinte minutos después, sube al escenario Taburete. Interpreta unos cuantos temas para calentar el ambiente. Sus fans vibran con su exitoso repertorio. No tocan «Caminito a Motel» que es una de las canciones que me molan, pero me lo paso chévere. Pido otra botellita de agua mientras voy grabando secuencias del concierto en Petit Comité.

Y en eso llega el momento esperado por todos: Guillermo Bárcenas y Antón Carreño, van a interpretar con su grupo el temazo de la noche: «Penúltimo beso». Nat llega justo a tiempo para disfrutar de esta linda melodía que sin lugar a dudas será desde ya uno de las canciones estrella del grupo.

Inma Salomón, primera bailarina del Ballet Nacional de España, quien colabora también en el videoclip del tema, será quien dance a los acordes del «Penúltimo beso» de Bárcenas y Carreño. Sus movimientos magistrales, sensuales, y ese «savoir faire» innato, convierte a la canción en sublime. Ella es el penúltimo beso de una noche alegre y festiva -ya sin mascarillas- que nos devuelve a la vida.

Tras expirar el último acorde, Taburete recibe un gran ovación. Los tíos son muy buenos y tienen ese algo especial que los identifica como estrellas del panorama musical en España. Ya están sonando en el extranjero. Y con fuerza.

Necesito irme a la cama a dormir. Me retiro sintiéndome un privilegiado, y por ser testigo directo de un espectáculo elaborado con sentimiento y profesionalidad. Así da gusto. Gracias, Ana de Miguel.

Nat me acerca a casa. «Oye, que no soy tu cabify», me espeta en plan broma.

-¿Te gustó el tema?, disimulo.

-¡Genial!, responde.