Empieza el MadCool 2022: un cartelazo intacto para un evento patrocinado por la Comunidad de Madrid

Comienza el festival MadCool en Madrid, con el cartel intacto finalmente tras el susto que dieron los integrantes de Metallica, que estuvieron a punto de causar baja por Covid.

La Comunidad de Madrid patrocina esta edición de MadCool con más de un millón de euros por el potencial de atracción turística que tiene este evento. En 2019, la última edición del festival que pudo celebrarse prepandemia, supuso un impacto en la economía regional de más de 53 millones de euros.

La Comunidad de Madrid también ampliará el horario nocturno de la línea 8 de Metro y pondrá en marcha una lanzadera de la EMT, para garantizar el transporte público a los asistentes, porque el recinto actual del MadCool está un poco en medio de la nada. Aunque va a ser su última edición en Valdebebas, ya que el año que viene se muda a Villaverde.

La ciudad ya está preparada para recibir más de 140 actuaciones de grandes estrellas del panorama musical mundial. La jornada inaugural de MadCool la encabeza el mítico grupo Metallica junto al dúo de hip hop e indie pop Twenty One Pilots. El jueves 7 de julio contará con la actuación de la banda de pop rock indie Imagine Dragons. Y nadie va a querer perderse a The Killers. El viernes 8 el mayor reclamo será la banda británica de rock alternativo Muse, mientras que el sábado 9 de julio podremos ver a la banda británica de indie rock Florence + The Machine.

El festival se cerrará por todo lo alto el domingo 10 de julio con artistas como Nathy Peluso o Natos y Waor, así como el grupo indie nacional La M.O.D.A.