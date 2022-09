El apoyo de Girauta a la obra de Nacho Cano hunde a Iñaki López, Cristina Pardo y otros zarrapastrosos progresistas

Está la izquierda que rabia con Nacho Cano y su musical ‘Malinche’.

Acusaciones de todo pelaje, desde que si ha tenido favores de las administraciones madrileñas, Ayuntamiento capitalino y Comunidad, a hacer agrias críticas sobre cómo enfoca en la obra la conquista de México.

Gente como Iñaki López y Cristina Pardo (laSexta), que trataron de meterle en una encerrona al componente de Mecano o medios como El País que, haciendo de portavoz vocacional del presidente mexicano, López Obrador, se dedicaron a poner de vuelta y media el trabajo del músico, acaban de verse sopapeados por Juan Carlos Girauta.

El ex de Ciudadanos escribe este 24 de septiembre de 2022 una soberbia tribuna en el diario ABC en la que ensalza la labor de Cano y resalta que pocos como él han sabido llegar al espectador.

El político y periodista se muestra muy crítico con la dictadura de la izquierda a la hora de decidir qué es y qué no es cultura:

Cultura es lo que diga la izquierda. Esto ya era así mucho antes de la gran mutación, de la irremisible conversión del progresismo en pura reacción, relativismo cognitivo, irracionalidad y trágala cancelador. La apropiación de lo cultural tenía su lado bueno cuando, lejos de expulsar, la izquierda integraba. Como fuere, desde los lugares más alejados del arte y la cultura (que son la política, por un lado, y la crítica artística y cultural, por otro), se aprovecha, se explota, se exprime y se apura hasta las heces aquella gratuita atribución: señalar al resto de mortales qué es y qué no es «bueno». Qué bueno.

Para Girauta, las críticas negativas que recibe ‘Malinche’ nada tienen que ver con lo artístico:

La paulatina erosión de esa apropiación indebida y risible es un hecho. El crítico cultural ‘woke’ (nueva izquierda) rezuma envidia y solo nos cuenta su pequeñez cuando rabia con ‘Malinche’, sin ir más lejos. Solo las mentes más estrechas y menos instruidas siguen ya al guía que les indica lo que deben aplaudir o abuchear, aunque no lo vean, ni lo lean, ni lo oigan. Por razones ideológicas. Sin más. Lo sucedido tras el estreno del musical ‘Malinche’, además de poner

Subraya el hecho de que ‘Malinche’ es algo revolucionario y que nunca ha habido en España algo similar:

No se había producido en España nada como ‘Malinche’ porque nadie había reunido los ingredientes. Además de productores comprometidos, los mejores profesionales de muy diversas disciplinas, y mucho mucho tiempo, para crear ‘Malinche’ hacía falta que un artista superdotado se obsesionara con una historia que toca a los españoles y a los mejicanos en el alma, incluso cuando no lo saben todavía.

Ensalza la figura de Nacho Cano al que califica como un «superdotado»:

El superdotado es Nacho Cano, para disgusto de sectarios. Quien haya tenido algún contacto con la música sabe que una de las cosas más difíciles del mundo es componer un tema que parece fácil, que es pegadizo y original, que te dará alegría siempre más, cada vez que lo vuelvas a oír. Hay mil artistas de un solo tema, y han podido basar su carrera entera en aquel afortunado hallazgo. Muy pocos son capaces de repetir la proeza, y volver a repetirla, y otra vez, y una más, hasta que tienes que admitir que a ese músico le tocó el dedo de Dios. No ver que Nacho Cano está ahí es envidia o sordera.

Concluye asegurando que lo que molesta a los críticos de la progresía es que el show gusta a rabiar a un público libre de cargas ideológicas:

Ante este fenómeno, los dictadores del gusto ven el show y se hacen caca encima. Tienen un problema: el público está entusiasmado y ellos deben azotar al taumaturgo porque parece que apoya a Ayuso. No es de la tribu. Cultura es lo que yo te diga. ¡’Malinche’ no es fiel a la historia! Causa sonrojo recurrir a eso en la era de la novela histórica y con el canon de los musicales en Andrew Lloyd Webber. ¡No cuenta la conquista como un genocidio de pobres indios a manos de malvados españoles! No, la cuenta como le sale de la libertad creativa, como ha hecho siempre.