Wayo, el «Bob Dylan peruano», de gira por España

Wayo, el cantautor peruano que celebra este 2022 veinte años de carrera solista, visitó el plató de Periodista Digital. Y lo hace guitarra al hombro. Nos promete cantar un par de temas durante la entrevista.

Nuestra conversa trató de todo un poco, de su gira, sus temas, de la situación musical en su tierra natal, Perú. Y, cómo no, de su aspiración musical. El responde preciso y conciso. Y me dio la impresión de que estaba hablando con un filósofo de la vida, y no con un cantante.

El «Bob Dylan» peruano, es sencillo, jovial, serio y risueño cuando hay que serlo. Y tal como prometió, al final de la entrevista nos deleito con uno de sus temas, en este caso: «El camino», que viene a significar en lengua indígena, «Wayo». VER VÍDEO ENTREVISTA

Gira por España

Wayo viene presentando un disco doble y libro físico interactivo, que está siendo publicado en España y distribuido en toda Europa, gracias a la editorial española Ediciones Ruser.

«A pulso» es la esencia del alma de un artista de reconocido prestigio… donde la poesía, la creatividad y la música caminan de la mano de un autor universal». – Francisco Rullán / Director Ediciones Ruser.

«A PULSO» cuenta con el texto de presentación del reconocido escritor y periodista musical Javier Escorzo y con el prólogo del notable jefe cultural del Instituto Cervantes en Bruselas Gonzalo del Puerto; contiene letras, historias, fotos, accesos QR a las canciones, videos, discografía completa y comentarios de autoridades, colegas y amigos que forman parte del camino recorrido por un férreo defensor de la canción propia, que con su lema «la música une» viene cruzando fronteras.

«No conozco personalmente a Wayo, pero lo admiro. Los que profesamos su misma fe celebramos la existencia de este disco y bendecimos a su autor por haberlo alumbrado… Por hacerlo todo a pulso». – Javier Escorzo.

«Una voz, grande y honda, la voz de Wayo, se cuenta entre las que ejercen la insumisión virtuosa… El mensaje de sus canciones tiene la gallardía de un ver y un querer que anida en la autenticidad». – Gonzalo del Puerto.

Wayo realizará durante todo octubre una intensa gira por varias ciudades de España, promocionando el lanzamiento con conversatorios, entrevistas y shows acústicos, con el respaldo de Ediciones Ruser y bajo la producción de la gestora cultural Mariella Köhn.

Conciertos en Barcelona

Tras su presentación en «Cueva de Lobos», en la Librería Alibrí y en El Viejo Piano, Wayo se despidió de Barcelona y regresa a Madrid para presentarse éste lunes 10 de octubre en el famoso micro abierto del «templo de la canción de autor» Libertad 8, y a preparar las actividades del próximo miércoles 12 en Valencia: presentación de libro-disco + acústico en el KAF CAFÉ (18hs) y luego en el Centro Cultural Una Cosa Rara (21hs), y el jueves 13 como invitado de la, artista Bea Mar, gracias a la gran Carolina Aráoz (Corah).

«Mil gracias a todos los que forman parte del camino, que cada vez son más; gracias al respaldo de los amigos que comentan y comparten está aventura, a la guía protectora de Mar Köhn y de mi editor Francisco Rullán, y al amor de mi madre, musa e hijos que me impulsan a crear para crear un mañana mejor. La música une!, señala el cantautor peruano.