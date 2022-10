Neón 16 anuncia «Ojalá» de The Rudeboyz, Maluma & Adam Levine

El dúo de artistas-productores colombianos ganador del Grammy y colaborador de Maluma desde hace mucho tiempo, The Rudeboyz («Hawaii,» «Felices los 4,» «Borró Cassette,» y «Chantaje»), está saliendo detrás de sus equipos de producción para convertirse en artistas.

Invitaron al ídolo global de la música latina, Maluma, a participar en su sencillo debut «Ojalá» y lo convirtieron en una colaboración soñada al agregar a la superestrella Adam Levine. El sencillo se lanzará el 20 de octubre junto con un video dirigido por Diane Martel a través de la incubadora de talentos NEON16 y Sony Music Latin.

Bryan Lezcano Chaverra, cuyo apodo es «Chan El Genio» y Kevin Mauricio Jiménez Londoño, cuyo apodo es «Kevin ADG» se conocieron en 2008 mientras creaban música de forma independiente. Poco después de convertirse en amigos y colaboradores frecuentes, el dúo nacido en Medellín unió fuerzas para convertirse en The RUDEBOYZ. El célebre dúo ha producido éxitos globales y ha trabajado con artistas reconocidos a nivel mundial como: Shakira, Arcangel, Yandel, Sech, Blessd, Rels b, Jennifer Lopez, Prince Royce, FEID, Sebastian Yatra, De La Ghetto, y Mau y Ricky, por nombrar algunos.

The Rudeboyz recientemente firmó con NEON16, la compañía detrás de éxitos crossover como «Un Día (One Day) de Bad Bunny, Dua Lipa, J Balvin & Tainy, «I Like It» de Cardi B, Bad Bunny & J Balvin, y «Summer of Love» de Shawn Mendes y el éxito global del productor convertido en artista Tainy. Juntos trabajaron en el desarrollo de la colaboración recurriendo al colaborador de Adam Levine, J Kash, quien, junto a Adam, The Rudeboyz y Lex Borrero crearon lo que se convertiría en «Ojalá.»

The Rudeboyz fueron invitados a ser panelistas y discutir su transición de productores a artistas en Spotify Casa Medallo en Medellín, Colombia, frente a artistas en desarrollo, productores y medios de comunicación los cuales estuvieron presentes en el evento. Compartieron un avance exclusivo de «Ojalá» con los asistentes, seguido por Spotify amplificando el avance a través de sus redes sociales.

El amor de Adam por la música y la cultura latina proviene de sus muchos años de gira por Latinoamérica. Él andaba buscando una canción para fusionar su sonido y su voz con la sensación y la cultura de la música latina. En el álbum reciente de Maroon 5, JORDI, el colaboró con Anuel y Tainy en el tema «Button» el cual solidificó su deseo de cantar en español en un tema latino, una oportunidad que «Ojalá» le brindó al fusionar la sensual letra de Maluma con el tono y las melodías icónicas de Adam para crear un tema perfecto del pop latino.

Manténganse atentos al lanzamiento de «Ojalá» de The Rudeboyz, Maluma & Adam Levine el 20 de octubre, el cual estará disponible en todas las plataformas digitales.

SOBRE NEON16

NEON16 fue fundada por el reconocido ejecutivo de la industria Lex Borrero y el icónico productor Tainy. Votada como la empresa musical más innovadora por Fast Company en 2021, la incubadora de talentos e ideas es una de las principales empresas de medios y entretenimiento de la industria. El famoso productor y artista Tainy, es la mente maestra detrás de algunos de los éxitos más icónicos de la música. Tres veces nominado a los GRAMMY©, tres veces a los Latin GRAMMY© y ganador de múltiples premios BMI, Tainy ha estado produciendo éxitos que definen la carrera de innumerables artistas, así como la suya propia. La lista de NEON16 incluye a Yandel, Kris Floyd, Manuel Lara, Rudeboyz, Jodosky y Alex Ponce.

Bajo la división en vivo de NEON16, la empresa ha organizado varios eventos experienciales, como Celebrity Basketball Game”, que tuvo hace poco su cuarta edición, el «E-Sports Celebrity Tournament», el «Kids that Grew Up Reggaeton Art Basel show» y el «NEON Cup», un partido de fútbol de celebridades. Además, NEON16 se mantiene firme en su compromiso de retribuir, y a través de su iniciativa benéfica multimedia HUMAN (X), lanzada en 2020, busca destacar y financiar causas importantes creando soluciones tangibles. La iniciativa filantrópica lanzó «Pa’ La Cultura», un sencillo a beneficio de NDLON (National Day Laborer Organizing Network) para ayudar a los inmigrantes afectados por la pandemia COVID 19 y el programa de becas ART/WORKS, que eleva las voces, la expresión cultural y el perfil de los inmigrantes, los refugiados y los artistas que promueven los derechos de los migrantes.

En 2021, Lex Borrero se asoció con la leyenda de la industria Tommy Mottola para lanzar NTERTAIN, una empresa multimedia centrada en la creación de contenidos que retratan las narrativas latinas. La primera producción de la compañía, «Los Montaners», con Ricky Montaner y su famosa familia, llegará a Disney+ en otoño de 2022. A los créditos de producción televisiva de la incubadora de talentos se suma la próxima serie de concurso de talentos de Netflix, La Firma. La serie está protagonizada por Rauw Alejandro, Yandel, Nicki Nicole, Tainy y Borrero, que es el creador del programa. El rodaje acaba de terminar y está previsto que se estrene a final de este año. NTERTAIN también ha lanzado su canal de programación original en YouTube comenzando con la primera serie, «El Plan» con Eliane Gallero.