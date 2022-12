IFEMA acogerá el mayor tributo a la música de baile con «Un cuento de navidad» de DJ Nano

DJ Nano celebra este mes su fiesta anual más reconocida y esperada, Oro Viejo: “Un cuento de Navidad”. Será este sábado 10 y el próximo 17 de diciembre, a través de dos capítulos que se complementarán entre sí: “El fantasma del pasado” y “El fantasma del futuro”, en el que ya es su espacio habitual, el Pabellón 8 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID, donde llegó a congregar a 25.000 fieles en 2019.

Además, se cumplen 20 años del nacimiento de la icónica marca Oro Viejo, siendo la edición número 50 de su historia, que ha reunido ya a 450.000 personas. Por ello, el propio artista ha prometido “la mayor producción jamás realizada en la vida de Oro Viejo; la ocasión lo merece más que nunca” que, como siempre, correrá a cargo de Disorder Events y Planet Events @ Live Nation, con Fluge como partner tecnológico, lo que asegura un show de sonido, escenario, luces y vídeo sin precedentes.

Asimismo, DJ Nano estará acompañado ambos días por grandes compañeros de profesión, completando el cartel del primero con DJ Chumi, DJ Marta y DJ Napo en cabina, Ángel Linde, DJ Oliver y Óscar Colorado como tributo a Ibiza, el invitado especial Rafa XL y el warm up de Mario Blur; y del segundo con Abel the kid, DJ Neil y Jesús Elices en cabina, Arturo Roger, Kike Jaén y Luis Bonias como tributo a La Ruta, el invitado especial Ángel Sánchez, el show de vinilos de Carlos Willengton y el warm up de Yvan Corrochano.

Por todo ello y como algo inédito hasta ahora, la organización ha puesto a la venta abonos a un precio especial para los seguidores que quieran asistir a ambas fechas; también se pueden adquirir las entradas regulares y VIP a través de oroviejobydjnano.es y entradasatualcance.com, los únicos puntos de venta oficiales.

Igualmente, se puede adquirir el roscón de Oro Viejo, en colaboración con la Rosconería Bargueño, que incluye premios dentro.

El madrileño DJ Nano ha sabido forjar una relación fiel con su público, gracias a su energía, interacción y cercanía con el mismo, a lo largo de sus 25 años de carrera, tanto en directo como en sus activas redes sociales que cuentan con más de 700.000 seguidores.

“Podemos vivir una Navidad sin Papá Noel y sin Los Reyes Magos, pero bajo ningún concepto podemos pasar estas fechas tan señaladas sin Oro Viejo” afirma el artista. “Tenemos la obligación de vivir el presente al máximo, para que en un futuro nuestro pasado sea perfecto.

Estoy inmensamente feliz de por fin poder daros lo que hace tanto tiempo lleváis pidiendo, el mejor evento del año, como es tradición, para dar la bienvenida y arrancar la Navidad en las dos mejores noches de vuestras vidas”, concluye.