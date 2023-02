Snowdaze comienza la cuenta atrás para su puesta en marcha en Candanchú

Snowdaze aterrizará en la estación aragonesa de Candanchú los próximos 17 y 18 de marzo. Dos jornadas consecutivas donde la música electrónica invadirá la estación. Todo un despliegue que ocupará las noches del viernes y sábado, pero que también llegará a las zonas de día en la estación.

Desde la tarde del viernes 17, el espacio de apreski Baranbán, oficial de la estación de Candanchú, contará con sesiones de varios djs que antecederán la programación electrónica de cada jornada. Un aperitivo electrónico que será antesala de las dos noches en Snowdaze, en un espacio natural y con una producción de primer nivel para la programación internacional del festival.

A partir de las 19.00 horas la música comenzará a sonar en el recinto de Snowdaze. La primera noche el dj y productor Paul Kalkbrenner será el protagonista, en una jornada programada por Space of Sound, donde también subirán la escenario artistas de la nómina de esta más que conocida sesión madrileña como Ismael Rivas, Jose Fajardo o Herrera.

Tras las sesiones de tarde de nuevo en Baranbán el sábado 18 de marzo, a partir de las 19.00 horas, Snowdaze afrontará su jornada estelar con el show Oro Viejo. El proyecto más exitoso del dj y productor madrileño Dj Nano aterriza por primera vez en la nieve en esta nueva edición. Oro Viejo by Dj Nano contará además con varios artistas invitados en este formato como Dj Marta, Frank Trax, Vicente One More Time, Dario Núñez o Chus Liberata.

Oro Viejo by Dj Nano es una marca completamente sólida en el panorama electrónico nacional. Un proyecto creado por Dj Nano que ha ido creciendo hasta proclamarse como un concepto seguido por miles de personas y basado en el sonido remember. Nano es responsable de la creación de un formato nuevo y un cartel de invitados diferente en cada nueva cita de Oro Viejo, y esta no será una excepción.

Los abonos y packs ya están a la venta en nuestra web oficial