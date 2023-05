El Ayuntamiento se suma al «Día Europeo de la Música» con conciertos, cine y espectáculos

Del 13 al 24 de junio, artistas nacionales e internacionales de reconocida trayectoria profesional participarán en esta fiesta cultural que se desarrollará en espacios singulares de la ciudad: Matadero Madrid, Naves del Español en Matadero, jardines de Sabatini, Auditorio Pilar de la Peña del distrito de Hortaleza y Centro de Cultura Contemporánea Conde duque.

Matadero Madrid

El 17 de junio, los amantes de la música vibrarán en Matadero Madrid con cuatro actuaciones gratuitas que fusionan géneros musicales, nacionalidades y culturas. Los protagonistas de la jornada serán la formación afrofunk británica Ibibio Sound Machine, a las 19:30 horas; el barcelonés Muchachito Bombo Infierno y su proyecto al más puro estilo de Nueva Orleans, a las 21:00 horas; el reggae y dub del navarro Iseo & Dodosound, a las 22:45 horas, y el tunecino Ammar 808 con su mezcla de ritmos electrónicos, a las 00:15 horas.

Mondo Sonoro, organizador de esta jornada, considera Electricity, el cuarto disco de Ibibio Sound Machine, el mejor disco de músicas del mundo del pasado ejercicio. Este trabajo es una experiencia a medio camino entre culturas, del funk nigeriano y camerunense o el afrobeat a la electrónica británica.

Ritmo y desparpajo

El segundo artista que se subirá al escenario de la plaza Matadero será Jairo Perera, más conocido como Muchachito Bombo Infierno que presentará su nuevo show Rumb’Orleans en exclusiva para Madrid. Este músico es un torbellino y un alma libre capaz de contagiar su ritmo y desparpajo al público. Tras él, llegará el momento de Iseo & Dodosound, el dúo navarro que el año pasado presentó Blossom, un trabajo que es puro ritmo y sensualidad jamaicanas acompañado del sexteto The Mouse Hunters. Sunshine reggae, dub y ritmos electrónicos para darle la bienvenida a la medianoche.

Cerrará el programa Ammar 808, productor de ascendencia turca afincado en Dinamarca y un verdadero maestro a la hora de combinar las tradiciones musicales de países como Marruecos, Argelia o Túnez con ritmos bajos intensos y robustos. Tras el nombre artístico se esconde Sofyann Ben Youssef, un artista que logra con sus sesiones llevarnos de viaje a las costas mediterráneas del norte de África y el Magreb.

Cineteca Madrid

El cine documental es otra de las apuestas de los eventos organizados para conmemorar el Día Europeo de la Música. Del 13 al 18 de junio, Cineteca Madrid proyectará seis títulos en un ciclo que cuenta con la colaboración del Festival de Cine Documental de Barcelona (In-Edit). Son los siguientes: In the Court of the Crimson King: King Crimson at 50, el día 13, en la Sala Plató, a las 20:00 horas; El káiser de la Atlántida, el 14, en la Sala Plató, a las 20:00 horas; Omara, el 15, en la Sala Borau, a las 20:00 horas; Summer of Soul (…or, when the revolution could not be televised), el 16, en la Sala Plató, a las 21:00 horas; Look at Me, el 17, en la Sala Plató, a las 19:00 horas y I Get Knocked Down, el 18, en la Sala Azcona, a las 20:00 horas.

Los cuencos cantores en Naves del Español en Matadero

El 21 de junio, a las 20:00 horas, se celebrará el concierto Los cuencos cantores organizado por Naves del Español en Matadero. Durante aproximadamente una hora y media, el artista Leonardo Echeverri ofrecerá un concierto centrado en la vibración de los cuencos tibetanos de cuarzo, dirigido a un público familiar al que se invita a asistir con su propia esterilla.

La actuación tendrá lugar en el interior de la Nave 16 de Matadero Madrid. Se podrá disfrutar del virtuosismo de este músico que también es actor, director del Teatro Azul de Colombia e investigador en la tradición de las prácticas ancestrales, junto a la también actriz y colaboradora Ximena Escobar. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

La Banda Sinfónica Municipal en los jardines de Sabatini

Dar la oportunidad de disfrutar de la música en la calle es uno de los objetivos del Día Europeo de la Música. El 21 de junio, día oficial de la celebración, la Banda Sinfónica Municipal de Madrid ofrecerá un recital gratuito en los jardines de Sabatini, a las 20:30 horas.

En el concierto, dirigido a todos los públicos, se estrenará la Obertura por Los Derechos Humanos del compositor Juan Antonio Simarro. Los maestros también interpretarán Fanfarre for a comon men, de Aaron Coplan; la Obertura de La fuerza del destino, de Verdi; Aladdin suite op 34, de Carl Nielsen; Del Perelló A Catarroja, de Francisco Serrano; Música de cine, de Nino Rota; el preludio de El Bateo, de Federico Chueca y Viva Navarra, de Joaquín Larregla.

Más de 80 profesores integran la Banda Sinfónica Municipal dirigida por el maestro Jan Cober. Fue fundada en 1909 y es la única agrupación artística propia del Ayuntamiento de Madrid. Su primera actuación, por iniciativa del conde de Peñalver, fue en el Teatro Español, donde alcanzó un gran éxito. Tiene la consideración de gran banda sinfónica por ser una agrupación musical compuesta por instrumentos de viento, percusión y complementada por instrumentos de cuerda grave.

Homenaje a Picasso de la Federación de Bandas de la Comunidad de Madrid

También el 21 de junio, a las 20:00 horas, la Federación de Bandas de la Comunidad de Madrid celebrará un concierto gratuito en el Auditorio Pilar de la Peña del distrito de Hortaleza en homenaje a Picasso.

En 2023, se conmemora el 50 aniversario de la muerte del artista malagueño y la federación reivindica el legado artístico y la vigencia de su obra. Porque si hay un artista que define el siglo XX, que lo representa en toda su crueldad, violencia, pasión, excesos y contradicciones, ese es Pablo Ruiz Picasso.

En el concierto, de más de una hora de duración, participarán más de 50 músicos. La actuación estará dividida en dos grandes bloques. El primero estará centrado en la época del pintor, en la música que escuchó y le inspiró y el segundo, en las obras que le habría gustado escuchar al pintor en pleno siglo XXI.

La banda interpretará la danza final del Sombreo de Tres Picos, de Manuel de Falla; Goyescas, de Enrique Granados; el final de Firebird Suite, de Arr. John Moss/Michael Story; Hispania, de Óscar Navarro; Palindromía Flamenca, de Antonio Ruda; Guernica, de Jan Hadermann; Circo Mix, de Emilio Aragón y pasodobles, entre otras obras.

Spirit Exit en Condeduque

También con motivo del Día Europeo de la Música y como clausura de la temporada 2022-23, el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque celebrará el 24 de junio, a las 22:30 horas, el espectáculo audiovisual Spirit Exit. Será el cierre del festival de música electrónica experimental Soundset Series y estará ofrecido por la artista Caterina Barbieri en el patio central del centro.

Spirit Exit es el último trabajo que Barbieri ha lanzado al mercado, cuya puesta en escena se ha convertido en la experiencia audiovisual inmersiva más excitante de los últimos tiempos en la electrónica de vanguardia. Los arpegios de Caterina se ven potenciados y alzados con el espectacular diseño de luces de MFO y las visuales de Rubén Spini. El patio del centro ayudará a que la experiencia sea aún más explosiva para los sentidos.

La compositora y música italiana Caterina Barbieri, una de las referentes de la música electrónica contemporánea, es considerada una virtuosa en la creación con sintetizadores modulares, con los que crea piezas elegantes y extáticamente intensas que son de una belleza universal.

Madrid en Vivo

La Noche en Vivo colabora con el Ayuntamiento de Madrid en la organización de conciertos durante la semana del 17 al 24 de junio. Se ha programado un amplio abanico de propuestas de pop/rock, indie, funk, rock alternativo, flamenco, jazz, blues y música electrónica los días 21, 22 y 23 de junio.

Entre otros, Cadillac Solitario. Cruz Cortes; Café Berlín. Constantini-Foretic Encuentro de fuelles; Café La Palma. Noisy Requiem + Around; Cardamomo. EL Tete; Clamores. Manuel Fortia y Giovanni Guidi y Honky Tonk. Alber Solo & Firebird Blues.

El cartel de Ana Müshell

El cartel de la campaña del Ayuntamiento de Madrid diseñado por Ana Müshell muestra a una chica justo en el momento en que es envuelta por la amalgama de colores y ondulaciones porque está sonando su canción favorita. “La música nos envuelve, nos lleva a otras realidades. Es vibración y color, el movimiento de las emociones cuando suena una canción”, ha dicho su autora.

La ilustradora ha publicado sus trabajos en revistas como Vogue España, GQ España y Cinemanía. También ha colaborado con Amazon, Netflix y Zara, entre otras marcas, además de publicar libros ilustrados: la biografía iPatti Smith. She has the power (Lunwerg, 2020); La mala leche (Editorial Planeta, 2021); Carne en pijama (Espasa, 2023) y Maldita Alejandra (Lumen, 2022).

Accesibilidad, seguridad y sostenibilidad

Con el objetivo de garantizar espacios de ocio y cultura seguros y libres de violencia, esta edición del Día Europeo de la Música en Matadero Madrid apuesta de nuevo por la implantación de puntos violeta. Son espacios de información, sensibilización y atención para prevenir la violencia sexual contra las mujeres que contarán con mediadores comunicativos en LSE. Estos especialistas darán información en lengua de sgnos durante los eventos a las personas sordas.

Todos los conciertos contarán con equipos de bucle magnético, sonido amplificado y mochilas vibratorias y los documentales de Cineteca Madrid estarán subtitulados. Además, la programación recogida en la web de Matadero Madrid estará en formato PDF accesible.

Disfrutar de los conciertos y a la vez cuidar el planeta es posible. Las actividades de esta fiesta de la música apuestan por la cultura como vehículo de concienciación ante los retos de cuidado del medioambiente y el impacto que tienen las personas en él. Para ello, se elaborará un estudio medioambiental de aquellas programaciones en las que se prevea mayor afluencia de asistentes donde se recogerá, entre otras cuestiones sostenibles, el análisis de la huella de carbono del evento.

Estas iniciativas suman en el camino hacia la accesibilidad y la igualdad, haciendo de la cultura un espacio para todas aquellas personas que habitan Madrid.