La actriz Indya Moore por primera vez en España en Culture & Business Pride

La próxima edición de este ‘pride’ único se celebrará en Tenerife del 23 al 28 de julio con más de cincuenta invitados del ámbito cultural y de negocios. Los Alan Turing LGTBIQ+ Awards, los únicos premios del mundo que reconocen los avances del colectivo en todas sus categorías, celebrarán su sexta edición el 27 de julio.

La actriz y modelo norteamericana Indya Moore, el vicepresidente del Parlamento Europeo y apodado ‘el campeón de la igualdad’ Marc Angel, las estrellas de TikTok, Pierre Boo y Nick Champa, el mítico grupo musical Village People y la artista Jedet son los primeros confirmados en la sexta edición de Culture & Business Pride en Santa Cruz de Tenerife.

El festival de carácter gratuito y respaldado por Turismo de Tenerife, Organismo Autónomo de Cultura de Santa Cruz de Tenerife y Turismo del Gobierno de Canarias ha sido seleccionado como uno de los eventos destacados de la Organización Mundial de Turismo para 2023.

La esperada sexta edición de Culture & Business Pride ya tiene fecha de celebración. Santa Cruz de Tenerife volverá a convertirse en el foco mundial de los avances y los derechos del colectivo LGTBIQ+ durante seis días este verano. Lo hará, concretamente, del 23 al 28 de julio, una semana en la que Tenerife se convertirá en un foco mundial de los avances y derechos en materia social, cultural y de negocios con una amplia perspectiva internacional.

La gala de premios de los Alan Turing LGTBIQ+ Awards tendrá lugar el 27 de julio; estos galardones, en honor al padre de la informática Alan Turing, nacieron para reconocer a figuras del colectivo que han luchado a favor de los derechos y de la visibilidad de todos los seres humanos, sin importar género ni condición.

Culture & Business Pride cuenta con el patrocinio de Cabildo de Tenerife a través de Turismo de Tenerife, el Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz, y Turismo de Gobierno de Canarias a través de Promotur.

Además, este es uno de los pocos festivales del mundo incluidos en el Programa de Trabajo para 2023 de la Organización Mundial del Turismo. Todas sus actividades son libres, abiertas, accesibles y 100% heterofriendly.

Primeros confirmados

Culture & Business Pride desvela un avance de programación con los primeros confirmados en un cartel para el que volverán a contar con una selección de las personalidades, entidades y colectivos relevantes a nivel internacional. Este será el caso del vicepresidente del Parlamento Europeo, el político de Luxemburgo Marc Angel, es cónsul honorario de la República de Cabo Verde y miembro del consejo municipal de la ciudad de Luxemburgo desde 1994. Su amplia trayectoria en defensa de los derechos humanos y la visibilidad del colectivo LGTBIQ+ en Europa y en todo el mundo le ha valido el sobrenombre de ‘Capitán de la Igualdad’.

El festival también mira a las generaciones más jóvenes y a sus formas de expresión y comunicación, apostando por el reconocimiento de diferentes medios en los que se sigue trabajando por la igualdad y la visibilidad internacional. Ese será el caso de los creadores de contenido Pierre Boo y Nick Champa, la pareja LGTBIQ+ más popular de internet y un ejemplo de visibilidad y de orgullo en todo el mundo, mostrando su relación romántica sin cortapisas, principalmente en la red social preferida por la Generación Z, TikTok, donde acumulan más de 26 millones de seguidores.

Por su parte, la artista Jedet, premio Ondas por su interpretación en la serie ‘Veneno’, acudirá a Santa Cruz de Tenerife para ofrecer un concierto con su primer álbum de estudio, llamado ‘A los hombres que he tenido que olvidar’, y participará en un encuentro público durante las jornadas de Culture & Business Pride.

En el apartado musical, el Concierto por los Derechos Humanos Igualitarios que se celebrará el 27 de julio en la céntrica Plaza de la Candelaria con un plantel de artistas internacionales identificados por su compromiso por la libertad. El primer grupo confirmado es Village People, una de las bandas más emblemáticas en el ámbito disco internacional desde su formación en los años 70, con éxitos como ‘San Francisco (You’ve Got Me)’, ‘Macho Man’, ‘In the Navy’, ‘Go West’ o ‘Y.M.C.A.’, que se convirtieron en grandes éxitos en todo el mundo y se convirtieron en himnos de la música disco y de la comunidad LGTBIQ+.

La banda se hizo famosa no solo por su música, sino también por su imagen icónica y extravagante, y las coreografías que pondrán en práctica ante miles de personas en su concierto en Culture & Business Pride, que irá desvelando su programación en las próximas semanas.

Otra forma de orgullo

Bajo la consigna Another way of Loving, another way of Pride, Culture & Business Pride ofrece una propuesta complementaria a las celebraciones del Orgullo, apostando por una agenda de actividades orientadas a todos los públicos y a todas las identidades.

En esta sexta edición, se abordarán diversas temáticas para entender al colectivo de una manera global, pero también servirá de punto de encuentro y disfrute en torno a todo un movimiento social, proponiendo el intercambio para el crecimiento de la plataforma LGTBIQ+ a través de sus avances en cultura, la tecnología, los negocios, las redes sociales, la ciencia, la comunicación, el cine y el arte en diferentes sedes de Santa Cruz de Tenerife que ofrecerán actividades para todos los públicos, con acceso libre hasta completar aforo.

La historia de Culture & Business Pride

Hace siete años, nació en Tenerife un festival que ofrece una propuesta alternativa a las celebraciones del orgullo en todo el mundo, apostando por una completa agenda de actividades orientadas a todos los públicos: una semana de conferencias, conciertos, fiestas, arte o ‘networking’ entre profesionales del sector.

Sumando sus cinco ediciones anteriores, este festival ha atraído a un más de 70.000 asistentes. Desde su creación, ha contado con personalidades como el presidente de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género de la Unión Europea, Robert Biedron; la ex vicepresidenta de Costa Rica, Ana Helena Chacón; la ex primera ministra islandesa, Johanna Sigurdardöttir; el Premio Nobel de la Paz y activista contra las armas nucleares, Carlos Umaña; los artistas británicos Gilbert & George; modelos internacionales como Hanne Gaby Odiele, Nyle DiMarco o Rain Dove; la ciberactivista Chelsea Manning; las activistas rusas Pussy Riot; Audrey Tang, exministra de Innovación de Taiwán; Palomo Spain, diseñador de moda; Amnistía Internacional; ACNUR, o la Fundación Harvey Milk entre otras personalidades, entidades y colectivos a nivel mundial.

En definitiva, diferentes protagonistas que han luchado por los derechos, la visibilidad y la justicia igualitaria del colectivo. Todos ellos forman parte de la historia de este festival único que aporta nuevas visiones respecto a la visibilidad y los derechos de gais, lesbianas, transexuales, bisexuales, intersexuales y queer de todas las partes del mundo.