La música de la Amistad

Alberto de la Rocha lanza ahora su tercer álbum de estudio, grabado esta vez en los estudios Teldex de Berlín con músicos de las más prestigiosas orquestas de Alemania, la Filarmónica de Berlín, la Radio Symphony Orchestra o la DSO (Deutsche Symphony Orchestra), entre otras, además de músicos de máximo nivel nacional e internacional como el guitarrista John Parsons, el bajista Juan García Herreros o el batería Toni Mateos.

“Los Lazos de la Amistad” está inspirado en un mundo armonioso donde no existen los conflictos, sino la paz y la cooperación. Se inspira también en sentimiento de amor en todas sus acepciones: amor romántico, paterno-filial, fraternal, de amistad, etc. Algo que hoy en día, más que nunca, debería mover al mundo. En palabras del propio artista: “Es el disco más íntimo y personal que he compuesto y producido hasta la fecha”. “He dejado el alma en cada una de las notas del álbum”. El álbum está disponible en Apple Music y en Youtube Music.

Opiniones reales de oyentes

“Abril tiene ese encanto que cuanto más lo escucho más me atrapa”. “Los Lazos de la Amistad, con ese leitmotiv que te cautiva rápido, es un acierto y le has sabido sacar oro”. “Seguir el Camino con esa fanfarria que parece sacada de una peli de Williams, ESPECTACULAR”. “A destacar la última parte de este tema a piano tan delicada… ¡qué envidia!… ¡qué bonito!

Arnanz

“Lo primero que se advierte es la esmerada producción… la grabación, mezcla, músicos, diseño de sonido, etc., todo eso da como resultado un trabajo de enorme calidad sonora”. “Know y esa armónica que cuando se encuentra con la trompeta al final es pura magia”. “Abril, para mi es la joya de la corona, es el tipo de tema que espero encontrar en una película, con fuerte aire nostálgico, romántico casi arrebatador, brillantemente orquestado”.

Enrique D. Klos

“El inicio con los metales es grandioso y la entrada con las cuerdas es una delicia” “Abril…la introducción con las cuerdas es exquisita con una armonía y un lirismo en la melodía que te enamora desde las primeras notas” “¡¡Cuanto talento y qué sensibilidad!! ¡Una gran composición digna de los mejores compositores! ¡De lo mejor que he escuchado en mucho tiempo!

Liberia

BIO

Alberto de la Rocha, compositor, productor y abogado, publicó en 2011 su primer disco instrumental titulado Fantasy grabado en la República Eslovaca con la Orquesta Sinfónica de Bratislava, con el que obtuvo el Premio a Mejor Música Orquestal Instrumental 2013 en los Hollywood Music in Media Awards de Los Ángeles.

En Septiembre de 2016 publicó su segundo álbum The Magic Of Life, un disco grabado y mezclado entre 2014-2015 íntegramente en Los Ángeles, cuya música compuso y orquestó para full orchestra (para más de 80 músicos), músicos de big band e instrumentación moderna, grabado en el Eastwood Scoring Stage de Warner Brothers y en EastWest Studios de Hollywood, con músicos A-List.

En esa época entró a formar parte como miembro de la Society Of Composers and Lyricists (SCL) en Estados Unidos, así como también ingresó como miembro votante en La Academia de la Grabación (National Academy of Recording Arts and Sciences) y La Academia Latina de la Grabación (Latin Academy of Recording Arts and Sciences) que otorgan los Premios Grammy y Latin Grammy respectivamente cada año.

También ha producido el cortometraje “EXODO” con su trabajo musical del mismo título del álbum Fantasy que ha conseguido entre otros los siguientes premios a la banda sonora y a la producción cinematográfica:

«Winner – Music Score» en el Hollywood International Moving Pictures Film Festival 2016 (USA),

«Best Original Score – Gold Award Winner» en los L.A. Shorts Awards (USA) 2016,

«Mejor Música Original Española» en los Premios Latino del Cine y la Música 2016 (ESP),

«Winner – Song Category» en Los Angeles CineFest 2016 (USA),

“Mejor Banda Sonora” en el ShortPole London International Film Festival (UK).

Dicho cortometraje ha obtenido más de 17 premios nacionales e internacionales y seleccionado en más de 30 festivales alrededor del globo.

En 2018 lanzó un sencillo en inglés y español titulado “Know” o “Deberías Saber”. Grabado íntegramente en Los Angeles en los estudios East West de Hollywood y con la voz de Kelly Levesque en Igloo Music Studios de Burbank, grabado por Jeremy Miller y mezclado por Humberto Gatica en su estudio de Los Angeles.

En 2019 publicó la versión instrumental de “Know” con armónica y guitarra de nylon, interpretada por Antonio Serrano y Chema Vílchez, respectivamente.

Alberto de la Rocha, vive entre España y EEUU desde hace años, compone y produce álbumes musicales y bandas sonoras para cine. La importancia de la melodía, la estética musical y visual, y el impacto emocional son los signos distintivos de su música.

CRÉDITOS

Música compuesta y producida por Alberto de la Rocha

Orquestaciones y arreglos de Bruno Valenti.

Orquesta de estudio de Scoring Berlin (Alemania).

Ingeniería de grabación de Tom Russbueldt y Luis del Toro.

Ingeniero de mezcla: Luis del Toro.

Director de orquesta: Bernard Wünsch.

Asistentes scoring grabación: Bruno Valenti y Javier Quilis.

Programaciones midi y layerings de Javier Quilis.

Preparación e impresión de partituras: Max Knoth.

Temas musicales Tú me conoces y El Mañana:

Rhodes de Adrian Schinoff,

Batería de Toni Mateos,

Guitarras de John Parsons y

Bajo eléctrico de Juan S. García Herreros.

Contratista Scoring Berlin: Tom Russbueldt.

Estudio de grabación: Teldex Scoring Stage (Berlin, Alemania).

Nota del single KNOW

La música de Alberto de la Rocha es una música que tiene una profunda inspiración en el cine. Después de sus álbumes Fantasy y The Magic Of Life, por los que obtuvo un galardón en los Hollywood Music in Media Awards, más de una veintena de nominaciones y númerosos premios internacionales por su música en el cortometraje Éxodo, Alberto se adentra ahora en un género de música ligera y romántica con matices de jazz con orquesta. Esta canción compuesta por Alberto de la Rocha y escrita por Kathleen Hagen –con quien ya colaboró en su segundo album The Magic Of Life–, cuya adaptación al español hizo el propio Alberto de la Rocha, está interpretada por Kelly Levesque, cantante neoyorquina conocida por sus espectaculares y frecuentes colaboraciones con artistas como: Sting, Jamie Foxx, Andrea Bocelli, David Foster, Josh. Groban, Michael Bolton, John Legend, Patti LaBelle, Gloria Estefan, Chris Botti, Sheryl Crow, Toni Braxton, Brian Mcknight y muchos más. Kelly ha obtenido 2 de los 10 mejores álbumes Billboard Classical Crossover y ha sido honrada de cantar para 4 Presidentes de los EE.UU., Realeza Internacional y para Su Santidad el Papa Benedicto XVI.

En esta ocasión, la versión instrumental cuenta con los increíbles Antonio Serrano a la armónica y Chema Vilchez a la guitarra.

Una producción del más alto nivel con músicos de fama internacional, grabado en los estudios East West de Hollywood y en los Igloo Music Studios de Burbank, California.

Mezclado por Humberto Gatica, ganador de 16 Premios Grammy, cuyos trabajos incluyen a artistas como Cher, Celine Dion, Josh Groban, Michael Bublé, Andrea Bocelli, Air Supply, Julio Iglesias, Tina Turner, Michael Jackson, Barbra Streisand y Mariah Carey, así como con los legendarios productores David Foster y Quincy Jones.

En la versión instrumental, la mezcla de la armónica y guitarra fue a cargo de Luis del Toro, ingeniero reconocido por sus trabajos con Juan Luis Guerra, Chucho Valdés, Diego El Cigala, Raphael, Vetusta Morla, Paquito D’Rivera, entre muchos otros.