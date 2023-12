Status Quo y Take That, entre las grandes estrellas que actuarán en las Noches del Botánico 2024

Noches del Botánico ha revelado los primeros 14 programas de su octava edición, que tendrá lugar entre junio y julio en el icónico Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid.

En un cambio respecto a años anteriores, la serie de conciertos se ha adelantado al mes de diciembre para ofrecer un pequeño adelanto del cartel, presentando grandes artistas que darán ritmo y poesía al verano en la capital.

Este anuncio inicial de programación reafirma, una vez más, la identidad de Noches del Botánico como un referente cultural dentro de la amplia oferta de festivales a nivel nacional. La edición anterior, que atrajo a más de 150,000 asistentes, marcó un importante punto de inflexión y un crecimiento notable para el evento.

Los organizadores del festival señalan que cada vez más artistas eligen Noches del Botánico para realizar actuaciones especiales durante sus giras. El entorno privilegiado del Jardín Botánico de la Universidad Complutense, la cercanía con el público desde el escenario y la complicidad que se establece, son elementos clave que atraen a artistas como Simple Minds o Lorena McKennitt para repetir la experiencia en este ciclo de conciertos.

Este año, Vulfpeck también se une al elenco, ofreciendo su única presentación en España dentro de esta octava edición, al igual que Queen of Stone Age, una banda acostumbrada a llenar recintos multitudinarios que ha optado por este formato reducido para un espectáculo único en Madrid.

En total, son 16 nombres que se suman a Take That, anunciado en octubre, completando así un avance de programación que promete ser extraordinario.

Junio

07 – PJ Harvey

13 – Mikel Izal

15 – Status Quo

20 – Queens of the Stone Age

23 – Glen Hansard / St. Paul & The Broken Bones

Julio

04 – James Blake

09 – Loreena McKennitt

13 – Julieta Venegas / Kevin Johansen

17 – Take That

21 – Vulfpeck

22 – James Blunt

24 – Simple Minds

25 – Passenger

27 – Toto

Las entredas para estos conciertos ya confirmados salieron a la venta el pasado jueves 14 de diciembre, a las 12:00 del mediodía y se podrán adquirir, únicamente, en nochesdelbotanico.com y en los puntos de venta de El Corte Inglés. Cabe añadir que la venta de entradas física de El Corte Inglés estará disponible 24 horas después de la salida a la venta online.

Por ora parte, la organización de Noches del Botánico sigue trabajando en el resto de la programación, que se desvelará en los primeros compases del 2024. Al mismo tiempo, avanzan con nuevas mejoras en el recinto, con el objetivo de seguir haciendo del ciclo de conciertos, el evento más experiencial y sostenible del verano en Madrid.