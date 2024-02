Los Meconios arrasan con su parodia de ‘Zorra’, la canción progre y feminista de España para Eurovisión 2024

La canción ‘Zorra’ de unos tal Nebulossa representará a España en Eurovisión 2024 y tiene polémica para dar y tomar.

Por lo general, si eres progre o feminista exaltado, te va a gustar, como a Pedro Sánchez.

Pero si tienes dos dedos de frente, no tanto.

El famoso grupo cómico Los Meconios han montado una parodia que es para morirse de risa. Imperdible:

«Ya sé que crees que soy un cerdo… Un ser simplón y un poco lerdo. Que mi cabeza está vacía. Que pienso en sexo todo el día Yo tengo más testosterona… (¿por qué?) Porque me cuelgan dos pelotas (j*der). Pero eso no me hace un villano. En la peli que te has montado…»