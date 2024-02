¡The Pretenders, Status Quo, Tom Jones y Take That en las Noches del Bótanico!

Noches del Botánico completa la programación para su octava edición, que se celebrará entre el 4 de junio y el 31 de julio de 2024. Un total de 53 fechas donde el emblemático Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid volverá a convertirse en el foco de la cultura musical del verano madrileño, acogiendo a más de 80 artistas que abarcan un amplio abanico de géneros y sonoridades.

Tras el adelanto ofrecido en el mes de diciembre, el festival llega a este anuncio de cartel con más de 43.000 entradas vendidas y 6 shows agotados de los 14 que se encontraban disponibles.

Varios de estos conciertos tan esperados, como el de Queens Of The Stone Age, PJ Harvey, Take That o Toto, consiguieron hacer sold-out, pocos minutos después de la salida a la venta. Un recibimiento abrumador para una propuesta que sigue abrazando el concepto musical de multiculturalidad, para todos los públicos.

La premisa de Noches del Botánico, por ser un espacio dedicado a la pluralidad de expresiones artísticas, se remarca en este 2024 con la presencia de figuras internacionales como Mitski, Sheryl Crow, Laufey, Pretenders o Pixies. Una oferta que también se extiende a lo más destacado del panorama nacional, contando con grandes nombres como Sen Senra, María José Llergo, Lori Meyers, Sidonie o El Columpio Asesino, en su gira de despedida.

Como ya adelantó el festival en ocasiones anteriores, cada vez son más los artistas que eligen regresar a Noches del Botánico para ofrecer los shows más especiales de su gira. Es el caso de Tom Jones, que vuelve después de cosechar una de las mejores presentaciones de la edición del 2022, Gipsy Kings ft. Nicolás Reyes, Marisa Monte, Eva Ayllón o Iván Ferreiro, que realizará un programa inédito hasta la fecha, al compartir escenario por primera vez con su hijo Andrés, líder de la banda ‘Querido’.

Un concepto artístico que conecta con una filosofía de festival diferente e innovador. El ciclo de conciertos sigue apostando por la comodidad y el confort del público, abriendo las puertas del recinto a las 19:00 h, para el disfrute de los asistentes en las amplias áreas verdes, su espacio gastronómico, la vinoteca y las diferentes zonas de ocio del recinto, que ya son marca ‘Noches del Botánico’.

Las entradas para las nuevas fechas saldrán a la venta el próximo martes, 20 de febrero, a las 12:00 del mediodía, y se podrán adquirir en las plataformas de venta oficiales, nochesdelbotanico.com y los canales de venta de El Corte Inglés. La venta de entradas física en El Corte Inglés, estará disponible 24 horas después de la salida a la venta online.

Esta octava edición marca el trabajo continuado entre Noches del Botánico y la Universidad Complutense de Madrid para generar una experiencia inolvidable en el espectador, haciéndoles partícipes del enclave que les rodea y priorizando los valores medioambientales, con el máximo cuidado posible.