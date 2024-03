Myriam Hernández regresa a Madrid con su Tour ‘Invencible’

La voz de clásicos como ‘El Hombre que yo amo’ y ‘Huele a Peligro’ también está presentando su nuevo disco ‘Tauro’ producido por el español Jacobo Calderón.

Tras su primera visita en el 2018 Myriam Hernández se encontrará con su público en España como parte del tramo europeo de su Tour ‘Invencible’ con el que está recorriendo América Latina, Estados Unidos y que durante julio se presentará en cuatro ciudades europeas (Barcelona, Madrid, París y Milán).

En su espectáculo en vivo la artista chilena incluye sus clásicos en la música latina como ‘Un hombre secreto’, ‘Herida’, ‘El Hombre que yo amo’, ‘Se me fue’, ‘Mio’, ‘Tonto’, ‘Ay amor’ y ‘Te pareces tanto a él’ en su extenso listado de éxitos y las canciones destacadas de su anterior trabajo ‘Sinergia’ (2022) como ‘Hasta Aquí’, ‘Ya es Tarde’, ‘Te quiero Ti amo’ y de su nuevo álbum ‘Tauro’ (2024) del que ha desprendido los videoclips ‘Nos lo hemos dicho todo’, ‘Invencible’, ‘Sólo cuídate y adiós’ y ‘Con los cinco sentidos’.

“La palabra Tauro me parece que gráficamente es imponente, poderosa y como concepto representa fuerza, pasión e intensidad con la que me identifico como definición, porque la verdad el asunto zodiacal yo no lo sigo” dice Myriam Hernández sobre su más reciente lanzamiento.