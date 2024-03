«Mocedades» regresa a Alcorcón 30 años después

Los años no pasan por el grupo más longevo del pop español. En los próximos meses la Gira ‘Avanzando hacia el futuro’ de Mocedades visitará el Teatro Buero Vallejo de Alcorcón (viernes 15 de marzo), los auditorios municipales de Ourense y El Ferrol (sábado 5 y domingo 6 de abril), además de las localidades castellonenses de Sant Joan de Moró (sábado 11 de mayo) y Vinaròs (jueves 20 de junio). El viernes 21 de junio cantan en Andoain, Guipúzcoa. Entradas a la venta para Alcorcón desde 25€ en Giglon.com. The show must go on!

Los míticos Kirios

El Teatro Buero Vallejo de Alcorcón vivirá sin duda uno de sus regresos más esperados. La estrecha relación de Mocedades con el municipio del suroeste madrileño se remonta a los años 70 y los míticos Estudios Kirios de la carretera de San Martín de Valdeiglesias, donde la formación vasca grabó sus discos emblemáticos de aquella década y la siguiente. “Allí grababan todas nuestras estrellas de la época, desde Raphael a Plácido Domingo, Las Grecas y Cecilia”, explica su líder Javier Garay, último de los ‘seis históricos’ de Eurovisión 73 en Mocedades.

Entre otros discos, en Alcorcón se grabó ‘La otra España’ (1975) y ‘Amor de hombre’ (1982), el más vendido de Mocedades. “Despachó medio millón de copias en su primer mes”, añade Javier Garay, que también recuerda “varios conciertos en el antiguo teatro municipal e incluso en las fiestas patronales allá por los 70 y 80”. Situado a 14 kilómetros de la capital, Alcorcón ha crecido mucho desde entonces. “Ahora viven 180.000 personas, más que algunas capitales de provincia”, apunta Javier Garay. Más de 30 años después, Mocedades regresa allí donde se forjó una parte de su esencia, con canciones inolvidables como ‘Eres tú’, ‘Charango’, ‘El vendedor’…

Concebidos bajo el modelo de los grandes estudios clásicos y las discográficas superventas, los Kirios cerraron definitivamente hace 10 años, incapaces de adaptarse a la reducción de costes y la evolución digital de un sector que intentaba sobrevivir a su propia “burbuja del sonido”.

Avanzando hacia el futuro

Sin embargo, Mocedades solo mira hacia delante. En enero llenaron el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid en su inicio de gira, tras alumbrarnos las fiestas con su último hit ‘A pesar de todo, Feliz Navidad’. Todo un canto de esperanza en tiempos difíciles que “nos devuelve al primer plano del panorama musical”, señalaba su solista Belén Esteve. Completan la formación las voces de Luis Hornedo, Aitor Melgosa e Iciar Ibarraondo.

Padres e hijos, abuelos y nietos se emocionan con himnos que trascienden a varias generaciones, como ‘Sobreviviremos’, ‘Tómame o déjame’, ‘Quien te cantará, ‘Le llamaban loca’… En homenaje a todas las madres del mundo, en mayo del año pasado estrenaron ‘Eres tú… mamá’, interpretada con un coro de 30 niños de un colegio madrileño. Mocedades celebraba así el 50 Aniversario de la canción que relanzó a España en la música internacional, tras los primeros puestos de Massiel (1968) y Salomé (1969). ‘Eres tú’ es la única española seleccionada entre las 10 mejores de la historia del festival, todavía nuestra mejor puntuación desde su segundo puesto en 1973.

En 1969 el compositor y productor Juan Carlos Calderón redefine como Mocedades a Voces y guitarras, una formación de jóvenes estudiantes de Bilbao influidos por el folk estadounidense. Los tres discos de su primera etapa evolucionan hacia un pop melódico de limpias armonías vocales que alcanza su máxima expresión con ‘Eres tú’. Espoleados por Eurovisión 73, Mocedades inicia su época de mayor éxito comercial, integrado por los ‘seis históricos’: los hermanos Amaya, Izaskun y Roberto Uranga (ya fallecido), además de Javier Garay, Carlos Zubiaga y José Ipiña.