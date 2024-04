Raúl Romero a la «conquista» de España

‘América Today’ de Periodista Digital entrevistó al cantante peruano Raúl Romero quien en breve iniciará una mini gira por España junto al legendario grupo «Río».

El ex cantante de la recordada banda limeña «Los no sé quién y los no sé cuántos», se define como «Un papá de tres hijos». Y agrega: «Creo que soy un artista original con respecto a mi mismo. No me gusta repetirme. Cuando sacamos el primer disco, el primer éxito, la disquera nos pedía algo igual y nosotros nos fuimos a otro lado absolutamente. Cuando se acabó la televisión, se acabó y no he vuelto a hacerla. he vuelto para cosas muy distintas. Eso es cierto. para la Voz, para formatos de otra índole. En términos personales creo soy una persona fiable, confiable, extrovertida. Y soy una persona con una clara tendencia al humor, a veces en exceso». VER ENTREVISTA

Y hace hincapié a la colonia peruana de que no esperan a comprar su entrada a última hora, porque «probablemente ya no tengan entradas».

Acerca del legendari grupo «Río»

Formado en la década de 1980, Río tuvo éxito en la escena musical peruana con canciones pop pegajosas y melodías melódicas. Algunas de sus canciones más conocidas incluyen «Te Quiero Mucho», «El Amor Mío» y «Un Día de Sol».

El tema «La Universidad» fue parte importante de su repertorio y contribuyó a su reconocimiento en la escena musical peruana de esa época.

La banda ganó popularidad en Perú y en otros países de habla hispana durante los años 80 y 90. Río es recordada como una de las bandas emblemáticas del pop peruano de esa época.

Fechas de conciertos:

BARCELONA: Sala Paral-lel 62(30 de abril),

MADRID: Sala La Riviera, 1 de mayo.