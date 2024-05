Julio Martí: «Me gustaría traer a Eric Clapton a las ‘Noches del Botánico'»

Pretenders, Status Quo, Tom Jones y Take That… ¡En las Noches del Bótanico! Todo un «Cóctel de Estrellas» que completa el cartel de su octava edición, con una propuesta cultural pensada para todos los públicos.

Cuando queda poco más de una semana para que empiece el espectáculo, conversamos con Julio Martí, director artístico de las «Noches del Botánico», considerado en el panorama internacional como uno de los grandes festivales de música, que dá el pistoletazo de salida a los grandes conciertos de este verano en Madrid. VER VÍDEO

Esta octava edición, se celebrará entre el 4 de junio y el 31 de julio de 2024. Será un total de 53 fechas donde el emblemático Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid volverá a convertirse en el foco de la cultura musical del verano madrileño, acogiendo a más de 80 artistas que abarcan un amplio abanico de géneros y sonoridades.

Tom Jones, el «Tigre de Gales», repite en las Noches del Botánico. Varios de estos conciertos tan esperados, como el de Queens Of The Stone Age, PJ Harvey, Take That o Toto, consiguieron hacer sold-out, pocos minutos después de la salida a la venta. Un recibimiento abrumador para una propuesta que sigue abrazando el concepto musical de multiculturalidad, para todos los públicos.

La presencia de figuras internacionales como Mitski, Sheryl Crow, Laufey, Pretenders o Pixies. Una oferta que también se extiende a lo más destacado del panorama nacional, contando con grandes nombres como Sen Senra, María José Llergo, Lori Meyers, Sidonie o El Columpio Asesino, en su gira de despedida.

Tom Jones, que vuelve después de cosechar una de las mejores presentaciones de la edición del 2022, Gipsy Kings ft. Nicolás Reyes, Marisa Monte, Eva Ayllón o Iván Ferreiro, etc… NOCHES DEL BOTÁNICO