«Oasis» anuncia su regreso a los escenarios tras 15 años de ausencia

Tras 15 años de separación, la icónica banda británica, que definió el sonido del Britpop en los años 90, ha decidido reunirse. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿qué ha motivado esta reconciliación?

Oasis, surgida en Manchester bajo el liderazgo de los hermanos Liam y Noel Gallagher, se convirtió en un fenómeno global con discos que marcaron una época, como Definitely Maybe y What’s the Story (Morning Glory). Estos álbumes no solo conquistaron las listas de éxitos, sino que también definieron el sonido de una generación. Sin embargo, la historia de la banda ha estado marcada por una relación tumultuosa y una serie de conflictos internos.

El regreso de Oasis llega después de años de especulación sobre una posible reunión. En una carta anunciando la gira, los Gallagher afirmaron que «las pistolas se han silenciado» y que «la gran espera terminó». Aunque los detalles de la gira aún son limitados, con fechas anunciadas solo en Reino Unido e Irlanda, el anuncio ha generado un renovado interés en la banda.

Sin embargo, la reconciliación de los hermanos Gallagher plantea preguntas sobre las verdaderas motivaciones detrás de la gira.

La historia de Oasis es una de éxito abrumador y rivalidades intensas. Desde sus primeras presentaciones hasta el legendario concierto en Knebworth Park en 1996, la banda fue sinónimo de rock alternativo y excesos. Los Gallagher eran conocidos tanto por su talento musical como por su comportamiento impredecible, que incluía peleas públicas y conflictos con otros artistas.

La separación de la banda en 2009, después de un altercado en el festival Rock en Seine, dejó a los fanáticos desilusionados. Liam y Noel, que ya tenían una relación tensa, tuvieron una pelea que resultó en la ruptura de la banda y la cancelación del concierto. A partir de entonces, las carreras de ambos hermanos siguieron caminos separados, con Liam formando Beady Eye y Noel lanzando su carrera en solitario.

A pesar de sus carreras paralelas, los rumores de una posible reunión nunca se apagaron del todo. Recientemente, Liam había indicado que intentó reunir a Oasis, pero que Noel había rechazado ofertas económicas para una gira conjunta. Las señales de reconciliación se hicieron más evidentes cuando Liam dedicó canciones a su hermano en su gira de celebración del 30º aniversario de Definitely Maybe.

El anuncio de la gira mundial de Oasis en 2025 es, sin duda, un evento que marcará el regreso de una de las bandas más influyentes del rock alternativo. Sin embargo, el verdadero motivo detrás de la reunión sigue siendo un misterio.

¿Es el deseo de revivir el pasado, una oportunidad de lucro o una genuina reconciliación entre los hermanos Gallagher? Solo el tiempo lo dirá.

Mientras tanto, los fanáticos de Oasis se preparan para lo que promete ser un regreso espectacular, recordando una era dorada del rock y esperando que, esta vez, el legado de la banda se mantenga intacto, más allá de las viejas rivalidades.