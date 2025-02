 Beyoncé rompe la maldición: conquista con ‘Cowboy Carter’ el Álbum del Año en unos Grammy marcados por los incendios

Beyoncé escribió anoche la página que faltaba en su leyenda.

Con Cowboy Carter, un disco que fusiona country, blues y soul, la cantante ganó el Grammy al Álbum del Año —su primer triunfo en esta categoría tras cinco nominaciones— y se convirtió en la primera mujer negra del siglo XXI en lograrlo.

«Me siento completa y profundamente honrada. Han sido muchos, muchos años«, declaró entre lágrimas, abrazando el gramófono frente a un público entregado.

La ceremonia, celebrada este 2 de febrero de 2025 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, estuvo teñida por el drama reciente: los incendios que arrasaron la ciudad en enero, dejando 29 muertos y 16.000 estructuras destruidas.

El presentador Trevor Noah abrió el evento con un mensaje de resiliencia: «La música nos une incluso en las cenizas».

The CMAs shaded Beyonce for making a country album and then she wins Album of the Year at the 2025 Grammys for Cowboy Carter. pic.twitter.com/SLf5ij3QDj

— PM (@peallmaivia) February 3, 2025