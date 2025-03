Un concierto sorpresa de ‘U2’ en el Metro Plaza de España desata la locura entre los viajeros

La gran fiesta por San Patricio en Madrid ha comenzado esta lunes con la música de los artistas tributo de Bono & The Edge de U2, Pavel Sfera & Steve Richards, que han interpretado algunas de las canciones más famosas de la mítica banda irlandesa para sorpresa de los viajeros que a esa hora entraban o salían de la estación de Metro de Plaza de España, lugar elegido por Turismo de Irlanda para inaugurar su III Semana de Irlanda.

De esta manera, con la música de U2 en Metro de Madrid, Turismo de Irlanda ha inaugurado por todo lo alto la tercera edición de la Semana de Irlanda, una iniciativa para celebrar San Patricio y la cultura irlandesa y rendir homenaje a las conexiones celtas entre España e Irlanda.

La actuación ha contado también con la presencia de Frank Smyth, embajador de Irlanda en España; Miguel Oliver, director de Cliente, Marca y Medios de Metro de Madrid; y Susan Bolger, directora de Turismo de Irlanda en España.

“San Patricio simboliza la celebración de la cultura irlandesa, una cultura que ha llegado a muchos rincones del planeta gracias a nuestra diáspora y que ha hecho de San Patricio una de las celebraciones más extendidas del mundo. Esta celebración es también una oportunidad de celebrar las conexiones entre España e Irlanda. Ambos compartimos una rica historia de música, literatura y tradiciones que han perdurado a lo largo de los siglos”, ha explicado Frank Smyth, embajador de Irlanda en España.

Recién llegados de San Diego y Birmingham, Pavel Sfera & Steve Richards han rendido tributo a uno de los grupos más icónicos de Irlanda, “un grupo tan marcadamente irlandés como lo es la propia celebración de San Patricio”, en palabras del embajador. Acompañados también por varias bailarinas de la University College Dublin Dance Society, han sorprendido a todos los viajeros con la interpretación en directo de tres temas míticos de U2: One, Bad y Desire.

Los fans de la gran banda dublinesa tendrán mañana otra oportunidad para escuchar en directo su música favorita en Madrid. Si lo de hoy ha sido lo más parecido a ver a U2 actuando en el Metro de Madrid, lo de mañana será lo más parecido a disfrutar con un concierto de Bono y The Edge en un pub irlandés. Los artistas tributo de Bono & The Edge de U2, Pavel Sfera & Steve Richards, actuarán este martes 11, a las 14 horas en el pub James Joyce (C/ Alcalá, 59).

Sonidos y bailes celtas en la estación de Gran Vía durante toda la semana. ¡Viva San Patricio!

Metro de Madrid seguirá siendo un espacio de celebración durante toda la Semana de Irlanda. Tras esta actuación inaugural, los bailes y sonidos irlandeses más tradicionales llenarán el vestíbulo de la céntrica estación de Gran Vía.

San Patricio es una ocasión especial para celebrar y conectar, para emocionar y compartir alegría. Por eso, tras el éxito de los dos años anteriores, el grupo de música y danza de la University College Dublin Dance Society traerá hasta esta estación los alegres bailes y ritmos tradicionales irlandeses. Será desde hoy y hasta el viernes en horario de 16 a 18 horas, y el sábado, el domingo y el lunes (día de San Patricio), de 12 a 14 horas. Además, las entradas de las estaciones de Callao y Gran Vía van a estar decoradas con tréboles, símbolo de San Patricio e Irlanda.

Cine irlandés en la Cineteca, literatura, charlas y demostraciones sobre Irlanda, más danza y música… ¡y fútbol gaélico!

La Semana de Irlanda teñirá Madrid de verde y llenará la agenda de eventos para conocer mejor la Isla Esmeralda. Mañana comenzará en Cineteca Madrid un ciclo de cine irlandés que durará hasta el domingo 16. La red de bibliotecas municipales de Madrid también se une a las celebraciones por San Patricio dedicando sus centros de interés a la literatura irlandesa, una buena oportunidad para profundizar en las grandes obras de las letras irlandesas.

Quienes quieran conocer más sobre la cultura y la historia de Irlanda tienen una cita (presencial o virtual) mañana a las 19 horas en B travel Xperience Madrid. Asimismo, la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Preciados-Callao albergará la iniciativa ‘Explora Irlanda’, un recorrido por algunas demostraciones y experiencias tradicionales de la Isla Esmeralda que nos transportará a sus tradiciones, su gastronomía y su cultura. Será el miércoles 12 de marzo, de 14 a 17 horas.

La noche del viernes 14, la Sala Galileo y el Teatro Monumental acogerán las actuaciones de Irish Treble y Luna Celta & The Greentones respectivamente, dos oportunidades de oro para disfrutar de la danza y la música irlandesas. El lunes 17 se podrá disfrutar de otro momento musical en la sala de coros de la Biblioteca Musical Víctor Espinós, en el Centro Cultural Conde Duque, donde el dúo musical formado por Camille Levecque y Unai Otegi ofrecerá El tesoro celta, un espectáculo con el que nos harán viajar al son de las melodías celtas y de los sonidos del arpa de levas y la flauta irlandesa. Será a las 19 horas (entrada gratuita bajo registro).

Los deportes gaélicos también tendrán presencia durante La Semana de Irlanda. Los interesados en conocer más sobre el fútbol gaélico, uno de los dos deportes nacionales de Irlanda, podrán participar en unas jornadas de puertas abiertas organizada por Madrid Harps GAA, el único club de Madrid dedicado a este deporte. Será el miércoles (12 de marzo) a las 20 horas y el sábado (15 de marzo) a las 11 horas. El domingo 16 también habrá ocasión de practicar el fútbol gaélico en el picnic organizado en la Sierra de Guadarrama por la Spanish Irish Business Network-SIBN. Será en el parque de la Cabilda de Hoyo de Manzanares, de 12:30 a 17 horas, un plan perfecto para acercarse a las tradiciones irlandesas.

Más de 700 gaiteros en el gran desfile de San Patricio por Gran Vía. ¡Que nadie se lo pierda!

El sábado (15 de marzo) llegará el momento más esperado, el Desfile de San Patricio de Madrid, una iniciativa del músico Bras Rodrigo y de la Fundación Banda de Gaitas de Corvera con la colaboración de Turismo de Irlanda y Embajada de Irlanda y el patrocinio de Guinness.

El desfile de San Patricio recorrerá de nuevo la Gran Vía y promete ser el más grande y espectacular hasta la fecha. Además del sonido de las gaitas contará con animadores, grupos de danza, asociaciones deportivas y culturales y otras sorpresas. En total, más de 700 gaiteros y más de 1.000 personas desfilando, y la aspiración de convertir Madrid en uno de los desfiles de San Patricio más importantes del mundo. El desfile comenzará a las 17 horas junto al edificio Metrópolis y discurrirá por la Gran Vía madrileña hasta llegar a la Plaza de España. La celebración culminará con un concierto en la Plaza de Callao, en la que actuará el propio Bras Rodrigo, entre otros artistas españoles e irlandeses.

De verde la Cibeles y hasta el chocolate con churros …y un rincón dedicado a Guinness

El día 17, día de San Patricio, el verde esmeralda lo impregnará todo, como la icónica fuente de Cibeles de Madrid, que se iluminará de este color para rendir homenaje a San Patricio, uniéndose así a la lista de edificios de todo el mundo que se ponen en modo green para festejar al patrón de Irlanda. En España, también lo hará otro icónico monumento: la Torre de Hércules.

El verde llegará también hasta un clásico de la gastronomía popular madrileña: el chocolate con churros de San Ginés. La emblemática chocolatería de la capital hará un guiño al patrón de Irlanda y al color verde con este dueto tan castizo, a las 10:30 horas.

Tampoco podía faltar uno de los productos más icónicos de Irlanda como es su mítica cerveza negra Guinness. Desde el martes 11 al domingo 16 será posible visitar la Guinness House Madrid en la Plaza Callao, un pop-up dedicado a la famosa marca con exposición y venta de merchandising, demostraciones de tiraje, degustaciones y muchas sorpresas más.

La fascinante historia de San Patricio

La historia de San Patricio es, sin duda, una de las más fascinantes del mundo. Secuestrado y esclavizado por piratas, fue obligado a pastorear en tierras irlandesas, de las que desconocía lengua y tradiciones. Fue entonces cuando se acercó a las raíces y creencias de un pueblo profundamente pagano. Tras una huida accidentada, viajó, estudió y se convirtió en sacerdote; y su misión lo llevó de regreso a Irlanda, sin saber que ambos quedarían unidos para siempre en el cristianismo. Allí realizó innumerables obras y milagros y cautivó a un pueblo que lo tomó como referente y le convirtió en su patrón.

San Patricio fue un ejemplo de integración, por eso, a pesar de ser patrón de Irlanda, su legado se celebra en muchos lugares del mundo. Millones de personas se han acercado a Irlanda durante siglos siguiendo los pasos de su inspiradora vida. Su historia ha traspasado fronteras y la gran diáspora irlandesa ha llevado la celebración por todo el mundo, convirtiéndola en una celebración mundial y que traspasa el ámbito religioso.

San Patricio en otros lugares del mundo y de España

Nueva York, Chicago, Tokio, una pequeña isla en el Caribe llamada Montserrat… El sentimiento irlandés se despierta por San Patricio en muchos lugares del planeta. De hecho, se cree que actualmente más de 70 millones de personas en el mundo tienen raíces irlandesas.

En Irlanda, la celebración más importante está en Dublín, pero hay mucho San Patricio más allá de la capital: Kilkenny, Armagh, Belfast, Cork, Waterford… De norte a sur y de este a oeste, Irlanda celebra San Patricio por todo lo alto. En España, además de Madrid otros puntos de nuestra geografía también rendirán homenaje a San Patricio este 2025, desde Barcelona a Pontevedra, pasando por Bilbao, Valencia, La Palma o Lorca.