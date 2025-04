Chabuco anuncia nuevas fechas en España con su World Music Tour

Después de cautivar a públicos de Colombia, Argentina y otros rincones del mundo, Chabuco regresa a Europa para reencontrarse con sus seguidores españoles. Su presencia en los escenarios europeos reafirma el crecimiento internacional de una carrera marcada por la sensibilidad musical, la experimentación sonora y la pasión por el folclor latinoamericano.

FECHAS CONFIRMADAS EN ESPAÑA

17 de mayo – Teatro Pathé (Sevilla)

25 de mayo – Teatro Pavón (Madrid)

Estas dos presentaciones forman parte de una gira que ha demostrado ser mucho más que una serie de conciertos: es un viaje musical que conecta culturas, emociones y generaciones. Con su propuesta artística única, Chabuco logra que cada espectáculo sea una experiencia íntima y poderosa.

En esta ocasión, el artista se presentará en formato trio con la dirección musical del destacado pianista y compositor cubano Miguelito Núñez, quien fue pianista, director y compositor del gran Pablo Milanés con un papel fundamental en su carrera.

En marzo de 2025, estrenó «Nada (Versión en Vivo)», un tango clásico cargado de sentimiento y autenticidad que refleja su esencia artística y que es el segundo adelanto del nuevo álbum.

UNA GIRA QUE SIGUE CRECIENDO

El World Music Tour ha sido un hito en la carrera del artista, consolidando su visión como embajador contemporáneo del vallenato y como explorador de nuevos lenguajes musicales.

«Chabuco Tango En Vivo», su próximo álbum a estrenarse en mayo de 2025, es un homenaje a la música argentina que ha ampliado su horizonte artístico y lo ha llevado a reinterpretar clásicos desde una perspectiva fresca y emotiva.

«Este álbum ha sido inspirado en la música argentina que tanto me gusta, el tango y el rock argentino. Creo que tienen cierta similitud con el acordeón, aunque en esta ocasión decidí darle protagonismo al bandoneón. Es un álbum maravilloso de ocho cortes, con temas como: El arcoíris, Enamórate, Como Dos extraños, No voy a Patillal, Nada, Pétalo de sal, Me estás haciendo falta y Pueblo”, explicó Chabuco.

Este proyecto reafirma su versatilidad como artista y su constante búsqueda de nuevas sonoridades, llevando su música a un nivel más profundo y conectando con un público cada vez más amplio.

José Darío Martínez, conocido artísticamente como Chabuco, nació en Valledupar y ha sido una figura clave en la evolución del vallenato moderno. A lo largo de su trayectoria, ha colaborado con grandes nombres de la música como Alejandro Sanz, Juanes, Diego El Cigala, Vicente García, Fonseca y Antonio Carmona, entre muchos otros. Con tres nominaciones a los Latin Grammy, su música ha resonado en países como España, Brasil, Estados Unidos, Cuba y más allá.