Noches del Botánico cierra su edición más multitudinaria con más de 185.000 asistentes y 50 conciertos

Del 4 de junio al 31 de julio, el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid volvió a transformarse en el epicentro cultural del verano madrileño con la novena edición de Noches del Botánico, un ciclo que atrajo a más de 185.000 asistentes gracias a su cuidada selección de 50 conciertos.

El festival ha fianzado su identidad como mucho más que un simple evento musical: su propuesta, diversa y envolvente, en un entorno natural excepcional, lo distingue como una de las experiencias culturales más relevantes del país.

Fiel a su espíritu ecléctico y multicultural, la cita brillante con un cartel repleto de figuras internacionales y nacionales de primera línea. Artistas como Van Morrison, Santana, Kool & The Gang, Roxette, Air, Beth Gibbons, Gente de Zona, Gilberto Santa Rosa, Andrés Cepeda, Max Richter, James, Empire of The Sun y Parcels colgaron el cartel de ‘entradas agotadas’ en la mayoría de sus actuaciones. Junto a ellos, nombres clave de la escena española como Lori Meyers, Fangoria, Ana Belén, Zahara, Morgan y Mikel Erentxun —celebrando su gira DD40— dejaron momentos inolvidables sobre el escenario. Destacaron, además, el homenaje a Pepe Habichuela y el espectáculo Paco de Lucía Legacy, que reunió a grandes nombres del flamenco de ayer y de hoy. Muchos de los artistas elogiaron la atmósfera única de Noches del Botánico, consolidando la conexión especial que une público y escenario.

Desde sus inicios, el festival ha mantenido un firme compromiso con la excelencia, cimentándose año tras año en valores diferenciales como la ubicación privilegiada: el Jardín Botánico Alfonso XIII, que permite disfrutar de la música en plena naturaleza y con temperaturas más suaves que en el corazón de la ciudad. Cada tarde, a partir de las 19:30 h, los asistentes pudieron disfrutar de zonas de descanso, una cuidada oferta gastronómica, vinoteca, hamacas y espacios para relajarse, todo ello gestionado por un equipo humano de más de 300 personas que garantizó una organización impecable y cercana.

En el terreno institucional, Noches del Botánico no deja de sumar reconocimientos: por segundo año, ha sido elegido Mejor Evento del Año por la Academia de la Música de España, ha recibido el premio Madrid Open Cities 2025 —siendo pionero como festival musical en obtener este galardón— y ha vuelto a alzarse con el premio al Mejor Festival de Mediano Formato en los Iberian Festival Awards, obteniendo además distinciones en hospitalidad y atención al público.

La organización ha querido subrayar su agradecimiento a los patrocinadores —entre los que se encuentran Alhambra, Allianz, Iberia, Johnnie Walker, Cupra, Aperol, Coca-Cola, Casamigos y Ramón Bilbao—, al equipo humano del festival y, especialmente, a la Universidad Complutense de Madrid, cuyo apoyo ha sido fundamental para convertir Noches del Botánico en un fenómeno cultural y social sin igual.

Ya está en marcha la preparación de la décima edición, prevista para 2026, con el reto de mantener viva una esencia que se ha convertido a este ciclo en una cita ineludible del calendario musical español.