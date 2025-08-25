  • ESP
‘Ok’ es el nuevo sencillo del cantante de ‘Expresso Macchiato’

Tommy Cash vuelve con nuevo single

Tras arrasar en Eurovisión con Espresso Macchiato, el estonio Tommy Cash regresa con Ok, un single en italiano que reafirma su estilo irreverente y su conexión con el público europeo.

Tommy Cash vuelve con nuevo single
Tras el éxito internacional de ‘Espresso Macchiato’ —con el que alcanzó el podio en Eurovisión 2025 y alcanzó el Top100 de Spotify en 26 países—, el artista estonio Tommy Cash regresa con su esperado nuevo single ‘Ok’.

‘Ok’, presentado en el Red Valley Festival de Olbia (Italia), está íntegramente cantado en italiano y refleja de nuevo la conexión especial del artista con el país. Fiel a su estilo irreverente, provocador y visualmente impactante, Tommy Cash vuelve a sorprender con una propuesta tan única como cercana a su público europeo.

Con una trayectoria que incluye actuaciones en Glastonbury, Sziget y Roskilde, colaboraciones con figuras como Charli XCX, Diplo y Boys Noize, y proyectos junto a Rick Owens, Maison Margiela y Adidas, Tommy Cash se consolida como uno de los artistas más originales y vanguardistas de la escena internacional.

