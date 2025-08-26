Los ‘ex’ The Police Summers y Copeland demandan a Sting por millones en derechos de autor

Entre pillos anda el juego.

Y el baile de millones es mareante. La noticia sacudió al mundo de la música y a miles de fans: Andy Summers y Stewart Copeland han demandado a Sting ante la Alta Corte de Londres, exigiendo el pago de millones de dólares en regalías que, aseguran, no han recibido tras décadas de explotación del catálogo de The Police.

El choque, largamente gestado, parece el desenlace inevitable de años de desacuerdos sobre la autoría y la distribución de los beneficios de algunos de los mayores éxitos del pop británico.

A día de hoy, 26 de agosto de 2025, la batalla legal está en pleno auge. Los intentos por resolver el conflicto fuera de los tribunales fracasaron tras meses de negociaciones infructuosas, según confirman fuentes cercanas al caso.

La disputa apunta directamente a Sting—nombre real, Gordon Matthew Sumner—y a su compañía Magnetic Publishing Limited.

El motivo central: una supuesta deuda millonaria en derechos de autor que Summers y Copeland consideran que les corresponde por su contribución decisiva al sonido y éxito de la banda.

El origen del desencuentro: ¿quién es dueño del legado de The Police?

La raíz del conflicto reside en la forma en que se han gestionado los derechos de autor desde la separación del grupo a mediados de los años 80. Aunque Sting figura como único compositor de la mayoría de los temas, sus compañeros sostienen que su aporte musical—arreglos, estructuras y sonidos distintivos—fue clave para que canciones como Every Breath You Take, Roxanne o Message in a Bottle se convirtieran en himnos generacionales.

El caso ha llegado al Tribunal Superior de Londres bajo la categoría de «contratos y acuerdos comerciales generales». Summers y Copeland reclaman que la forma en la que se reparten las regalías no refleja la realidad creativa del grupo, por lo que exigen el pago retroactivo de lo que consideran “millones de dólares en regalías no percibidas”.

Un portavoz de Sting ha negado que la demanda esté relacionada de manera directa con Every Breath You Take, el mayor éxito del grupo y una de las canciones más rentables de la historia, por la que el cantante percibe cifras cercanas a los 550.000 libras anuales solo en derechos de autor. Sin embargo, la demanda pone en entredicho el reparto de beneficios de todo el catálogo de The Police.

El legado de una banda irrepetible

The Police no fue una banda más. Formada en Londres en 1977, el trío se convirtió en uno de los grandes fenómenos de la música internacional, con más de 75 millones de discos vendidos y giras multitudinarias hasta su separación en 1986. Su regreso puntual en 2007 y la última gira en 2008 demostraron que el interés por su legado seguía vivo. Pese a los años, sus canciones siguen sonando en radios, películas y plataformas digitales.

El trío, compuesto por la voz y el bajo de Sting, la guitarra de Andy Summers y la batería de Stewart Copeland, marcó una época fusionando pop, punk, reggae y rock en una fórmula única. Sin embargo, las tensiones internas sobre la dirección creativa y el control de la banda nunca desaparecieron del todo. La gestión de los derechos, la autoría de las canciones y la proporción de los ingresos han sido fuente de desencuentro desde el primer día.

Listas y rankings: The Police en cifras

Para poner en contexto la magnitud de lo que está en juego, es útil repasar algunos datos y curiosidades sobre la banda y sus miembros:

Discos vendidos: Más de 75 millones en todo el mundo.

Más de 75 millones en todo el mundo. Premios Grammy: 6 galardones, incluyendo Mejor interpretación de dúo o grupo.

6 galardones, incluyendo Mejor interpretación de dúo o grupo. Éxito más rentable: Every Breath You Take, sencillo más vendido de 1983 y quinto de la década.

Every Breath You Take, sencillo más vendido de 1983 y quinto de la década. Ingresos por regalías: Sting percibe entre 550.000 y 750.000 dólares anuales solo por Every Breath You Take.

Sting percibe entre 550.000 y 750.000 dólares anuales solo por Every Breath You Take. Último concierto juntos: 2008, tras una gira de reunión que recaudó más de 360 millones de dólares.

2008, tras una gira de reunión que recaudó más de 360 millones de dólares. Edad de los protagonistas: Andy Summers, 82 años; Stewart Copeland, 73 años; Sting, 73 años.

Curiosidades y datos locos sobre The Police y su legado

El nombre de la editorial demandada, Magnetic Publishing Limited , fue originalmente creada para proteger el catálogo de la banda, pero hoy es controlada únicamente por Sting .

, fue originalmente creada para proteger el catálogo de la banda, pero hoy es controlada únicamente por . Every Breath You Take ha sido sampleada y versionada decenas de veces, siendo la base de I’ll Be Missing You de Puff Daddy, que también generó controversias legales por derechos de autor.

En 2023, el grupo celebró el 40º aniversario de Synchronicity abriendo una cuenta oficial en TikTok, donde volvieron a conectar con una nueva generación de fans.

A pesar de sus diferencias, The Police mantuvo una formación estable durante toda su trayectoria, algo poco común entre bandas de su calibre.

mantuvo una formación estable durante toda su trayectoria, algo poco común entre bandas de su calibre. En varias ocasiones, Sting ha declarado que el secreto del sonido de la banda era el “choque de egos” y la “competencia creativa” entre sus miembros.

Un capítulo más en la historia de las disputas musicales

El caso de The Police se suma a una larga lista de conflictos legales por derechos de autor y regalías en la industria musical, donde el éxito muchas veces trae consigo batallas judiciales prolongadas. Desde los Beatles hasta Pink Floyd, pasando por Oasis o Fleetwood Mac, los tribunales han sido escenario habitual de luchas por el reconocimiento y la remuneración justa entre antiguos compañeros de banda.

En este caso, el desenlace legal podría sentar un precedente importante para otros músicos que reclaman reconocimiento por su aportación a éxitos históricos. Mientras tanto, el legado de The Police sigue siendo una referencia indiscutible, aunque ahora con una sombra de litigio que reabre viejas heridas.

El futuro de la relación entre Sting, Summers y Copeland es incierto, pero la música que crearon juntos sigue inspirando a nuevas generaciones, recordando que, más allá de los tribunales, hay canciones que nunca prescriben.