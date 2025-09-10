Avilés se convertirá en capital de la cultura urbana con FOCART 2025

El viernes 31 de octubre de 2025, el Pabellón de La Magdalena de Avilés volverá a convertirse en epicentro de la cultura urbana asturiana con una nueva edición de FOCART, un festival que, edición tras edición, se ha consolidado como cita ineludible para los amantes de la música, el arte y las expresiones urbanas contemporáneas.

El nombre del certamen —inspirado tanto en la curiosa llegada de una foca a la ciudad en los años 50 como en el juego de palabras FOCA-ARTE— refleja el espíritu que lo define: la fusión de disciplinas y la apertura a nuevas formas creativas que conectan con el pulso de la calle.

La programación se prolongará desde las 18:00 hasta las 3:00 horas, con un cartel musical encabezado por cuatro referentes de la escena nacional: Camin, el artista granadino que ha conquistado las listas urbanas mezclando reguetón, trap y ritmos latinos; Dollar Selmouni, madrileño con alma soul y una propuesta que transita entre el R&B y el flamenco urbano; Lopes, rapero gallego reconocido por la solidez de sus letras y su estilo crudo en el hip hop underground; y Safree, alicantina que apuesta por un mestizaje sonoro que viaja del hip hop a los folclores latinos.

Además de los conciertos, FOCART ofrecerá actividades paralelas para acercar al público a distintas expresiones de la cultura urbana, desde propuestas artísticas hasta dinámicas participativas. El festival anunciará próximamente nuevos artistas y DJs que completarán el cartel.

FOCART cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Avilés, el Gobierno del Principado de Asturias, Asturiana de Zinc y Caja Rural, consolidándose como un referente en la programación cultural y musical del norte de España.

Entradas

Las entradas estarán a la venta este viernes 12 de septiembre a las 11:00h en planetevents.es, livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés, a un precio de 17 euros + gastos de gestión. No obstante, desde hoy 10 de septiembre a las 11:00h habrá una preventa a través de SMusic, y mañana 11 de septiembre a las 11:00h otra en planetevents.es y livenation.es.