Estas eran las 15 canciones favoritas de David Bowie

A día de hoy, 13 de septiembre de 2025, el mundo de la música vuelve a mirar hacia Londres.

El motivo: la apertura del flamante David Bowie Centre en el V&A East Storehouse, donde un simple documento manuscrito ha revolucionado la percepción sobre el legendario artista británico.

No se trata de una letra inédita ni de bocetos para un disco perdido, sino de una hoja con las 15 canciones favoritas de David Bowie. Esta lista, hasta ahora desconocida, revela una mezcla ecléctica que sorprende incluso a los seguidores más devotos.

La selección —ahora expuesta junto a más de 90.000 objetos personales— es tan diversa como la propia carrera de Bowie.

Desde el jazz y la música clásica hasta el rock experimental y los sonidos más insólitos de los años 50, cada título es una pista sobre las obsesiones y pasiones ocultas del artista.

Y es que, lejos de limitarse a los grandes clásicos del pop británico, el listado confirma que el camaleón del rock era ante todo un explorador incansable.

El manuscrito que cambió la perspectiva

Entre las piezas más codiciadas por los visitantes del nuevo centro destaca este manuscrito titulado Memo for radio show – list of favourite records, donde aparecen cuidadosamente anotadas las canciones elegidas por Bowie. Para muchos, este documento es casi tan revelador como sus discos más icónicos: permite comprender cómo sus gustos moldearon su obra y su actitud hacia la música.

Las 15 canciones favoritas de David Bowie

Ralph Vaughan Williams – Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

Richard Strauss – Four Last Songs

Alan Freed and His Rock ’N’ Roll Band – Right Now Right Now

Little Richard – True Fine Mama

The Hollywood Argyles – Sho Know a Lot About Love

Miles Davis – Some Day My Prince Will Come

Charles Mingus – Ecclusiastics

Jeff Beck – Beck’s Bolero

Legendary Stardust Cowboy – I Took a Trip on a Gemini Spaceship

The Beatles – Across the Universe

Ronnie Spector – Try Some, Buy Some

Roxy Music – Mother of Pearl

Edgar Froese – Epsilon in Malaysian Pale

The Walker Brothers – The Electrician

Sonic Youth – Tom Violence

Un recorrido por el siglo XX (y más allá)

Lo primero que llama la atención es el salto temporal y estilístico entre los temas escogidos. Desde el romanticismo orquestal de Vaughan Williams y Richard Strauss, pasando por el jazz revolucionario de Miles Davis y Charles Mingus, hasta llegar al rock’n’roll pionero de Little Richard y las exploraciones electrónicas de Edgar Froese, la lista condensa décadas enteras en apenas un puñado de títulos.

En palabras del propio Bowie, recogidas en una entrevista en 2002: «Creo que lo único que no escuché nunca fue country y western, y eso sigue siendo así. Es más fácil decirlo así: lo que no escuchaba era prácticamente eso. Escuché de todo, desde jazz hasta clásica o popular».

Destacan también elecciones menos previsibles, como el psicodélico I Took a Trip on a Gemini Spaceship del excéntrico Legendary Stardust Cowboy, o la experimentación noise-rock de Sonic Youth con Tom Violence. Cada tema parece anticipar alguna etapa o transformación artística en la trayectoria del propio Bowie.

Curiosidades y datos locos

Algunas anécdotas detrás de la lista llaman especialmente la atención:

El tema de Legendary Stardust Cowboy inspiró el nombre del alter ego más famoso del músico: Ziggy Stardust.

inspiró el nombre del alter ego más famoso del músico: Ziggy Stardust. La presencia de Across the Universe muestra su admiración por The Beatles , pero también su predilección por las canciones con tintes cósmicos.

, pero también su predilección por las canciones con tintes cósmicos. No figura ningún tema suyo ni tampoco canciones directamente ligadas al glam rock, lo cual subraya su distancia consciente respecto a etiquetas y modas.

La inclusión del tema orquestal Fantasia on a Theme by Thomas Tallis revela una afinidad con la música clásica británica rara vez explicitada en sus entrevistas públicas.

El único artista duplicado indirectamente sería él mismo: años después grabaría versiones o referencias a algunos temas seleccionados.

De listas y rankings: ¿cómo se compara Bowie con otros músicos?

Si se compara este listado con los rankings habituales publicados por revistas musicales o plataformas digitales, sorprende ver la ausencia casi total de éxitos mainstream contemporáneos. Mientras otras figuras tienden a elegir temas universales o himnos generacionales, Bowie opta por piezas menos transitadas e incluso algo excéntricas.

Por ejemplo, mientras en encuestas recientes las favoritas suelen ser canciones como Imagine (John Lennon) o Like a Rolling Stone (Bob Dylan), Bowie se inclina por temas menos evidentes como Mother of Pearl (Roxy Music) o composiciones clásicas.

Artista elegido Género principal Año aproximado Ralph Vaughan Williams Música clásica 1910 Little Richard Rock’n’roll 1958 The Beatles Pop psicodélico 1969 Sonic Youth Rock alternativo/experimental 1986 Miles Davis Jazz 1961

Un archivo vivo en pleno siglo XXI

La publicación coincide con otro acontecimiento clave para los fans: el lanzamiento del box set “David Bowie 6: I Can’t Give Everything Away (2002–2016)”, que recupera grabaciones inéditas y directos poco conocidos. La sinergia entre material inédito y objetos personales convierte al nuevo centro londinense en un destino imprescindible para quienes deseen entender no solo la música sino también la mentalidad detrás del mito.

La revelación aporta algo más que mera nostalgia: invita tanto a viejos admiradores como a nuevas generaciones a sumergirse en un universo musical donde las fronteras desaparecen. La lista manuscrita se ha convertido ya en una especie de playlist definitiva para quienes quieran descubrir —o redescubrir— qué movía realmente al hombre que cayó a la Tierra.

Así, cada visitante sale del museo sabiendo que tras cada transformación artística siempre hubo una curiosidad insaciable… y una banda sonora secreta esperando ser compartida.