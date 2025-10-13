TINI presenta su nuevo single «Una Noche Más»

La cantante, compositora e intérprete multi-platino TINI lanza su enérgico tema electro-merengue “Una Noche Más”, continuando con la entrega de nueva música a sus fans tras su celebrado regreso a la actuación en la serie original de Disney+/Star+ “Quebranto”. Abriendo con una lenta introducción de piano y la voz fluida de TINI, la canción se transforma rápidamente en una fusión energética de merengue y electro-pop, invitando a los fans a dejarse llevar por el irresistible impulso de moverse al ritmo. “Una Noche Más” ya está disponible en todas las plataformas digitales.

El video musical se desarrolla en una cena en el bosque, donde TINI domina la escena desde la cabecera de la mesa rodeada de amigos. El video cuenta con la participación de su compañero de “Quebranto”, Jorge López, quien aparece como un rostro familiar en la cena, reuniendo a la pareja en pantalla poco después de su exitosa serie. Con un impactante look oscuro, cabello negro y un deslumbrante vestido negro de DSQUARED2, irradia una presencia atrevida y seductora.

Ambientado con visuales nocturnos a la luz de las velas, el video transmite la energía de la canción mientras TINI muestra un lado más libre en una actuación cautivadora, irradiando sensualidad juguetona y una presencia audaz que demuestra su continuo crecimiento como artista.

Tras la reinvención de su propuesta artística que comenzó con “el cielo», TINI ha seguido explorando su faceta multifacética a través de una serie de lanzamientos recientes.

Recientemente se reunió con la también estrella argentina María Becerra para el tema con influencias afrobeats “Hasta que me enamoro,” que debutó en el puesto #5 del chart Daily Top Songs de Spotify en Argentina y actualmente es #1 en el Top 25 Buenos Aires de Apple Music, reuniendo nuevamente al dúo dinámico de dos de las artistas femeninas más importantes del país después del enorme éxito de su primer hit “Miénteme,” que ha superado los 1.6 mil millones de reproducciones. Con “Una Noche Más,” continúa abrazando su liberación creativa y personal, mostrando aún más la profundidad, versatilidad y crecimiento que definen su evolución sonora y visión artística.

Como parte de este viaje artístico, ha regresado a la actuación, el mundo que primero lanzó su carrera, aportando una nueva perspectiva y profundidad con su papel protagónico en la serie original de Disney+/Star+ “Quebranto”, que rápidamente se convirtió en la serie más vista de Disney+ en América Latina. En ella, interpreta a un personaje diferente a todo lo que hemos visto de ella antes, marcando una evolución notable para TINI tanto dentro como fuera de la pantalla.

TINI también se está preparando para el proyecto más grande de su carrera, el histórico festival “FUTTTURA”, que vendió más de 250,000 entradas en solo ocho horas para una serie de shows en Buenos Aires y es considerado el proyecto más especial de TINI hasta el momento. Debido a la abrumadora demanda, recientemente anunció una fecha adicional como sorpresa para los fans que no pudieron conseguir entradas para los primeros conciertos, y esta nueva presentación será la fecha final del festival.

Por primera vez en la historia, el festival también será transmitido en vivo por YouTube, con más detalles próximamente. Profundamente involucrada en cada aspecto del festival, TINI está emocionada de compartir esta experiencia inmersiva con sus fans, celebrando su exitosa carrera, y ya comenzó a adelantar el proyecto en redes sociales con imágenes de sus ensayos junto a su equipo.