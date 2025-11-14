Brandon Parasole presenta “Segundo Intento”, una oda a la reinvención artística

Brandon Parasole, el carismático artista italo-canario que ha conquistado la pantalla con su presencia en El Chiringuito, da un paso firme en su carrera musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Segundo Intento” , disponible en todas las plataformas digitales.

Esta canción marca el inicio de una etapa de madurez y autenticidad, en la que el cantante busca conectar con el público desde la emoción y la sinceridad.

Producido junto a músicos locales e internacionales, el tema apuesta por una fusión entre el pop contemporáneo y una sensibilidad profundamente personal. En palabras del propio Brandon, “Segundo Intento” es “una invitación a volver a creer y no rendirse, un reflejo de cada aprendizaje y cambio vivido”, un mensaje que resuena con quienes han sabido levantarse después de caer.

A sus 25 años, Parasole ya no es una promesa, sino una realidad artística. Su trabajo en televisión como director musical del exitoso El Chiringuito le ha permitido mostrar su versatilidad y carisma ante millones de espectadores, mientras que su participación en certámenes internacionales como Una Voce Per San Marino consolidó su perfil de artista integral.

Con “Segundo Intento”, Brandon mezcla tradición e innovación: un equilibrio entre sus raíces canarias y una mirada cosmopolita que apunta alto. Su nueva etapa huele a frescura, autenticidad y sueños por cumplir.