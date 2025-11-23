  • ESP
La estrella canadiense consolida su dominio en el pop mundial

Tate McRae lanza la versión deluxe de su álbum, ‘So Close To What’

Tras un año histórico con récords en Billboard y una gira mundial con más de un millón de entradas vendidas, la artista presenta una edición especial que incluye su nuevo single NOBODY'S GIRL y el éxito TIT FOR TAT , que debutó en el #3 del Hot 100.

La estrella global del pop, Tate McRae, publica hoy la versión deluxe de su álbum, So Close To What. Esta edición ampliada de su último álbum incluirá cinco nuevos temas, entre ellas ‘TIT FOR TAT’, que debutó en el #3 del Billboard Hot 100, reafirmando a Tate como una de las voces más influyentes del pop global, y su nuevo single, ‘NOBODY’S GIRL’.

Este lanzamiento llega tras un año histórico para Tate, que posicionó su álbum So Close To What en el #1 del Billboard 200 y logró certificación Platino. El disco original incluye éxitos como ‘Revolving door’ y “Sports Car’. Además, la artista acaba de concluir su gira mundial Miss Possessive con tres noches sold out en el Kia Forum de Los Ángeles, tras recorrer más de 80 fechas y vender un millón de entradas en América Latina, Europa, Reino Unido y Norteamérica.

Con más de 20.800 millones de reproducciones, múltiples sencillos #1 en el Top 40 y un álbum que ha liderado el Billboard 200, Tate McRae se ha convertido en una de las artistas más relevantes de su generación. Ha sido galardonada como Artista del Año en los JUNO Awards 2024 y 2025, y cuenta con múltiples nominaciones a los Billboard Music Awards, People’s Choice Awards y iHeartRadio Music Awards.

Su hit global ‘you broke me first’ supera los 2.500 millones de streams, mientras que su segundo álbum, THINK LATER, la catapultó al estrellato internacional con éxitos como ‘greedy’, certificado 4x Platino y #1 global en Billboard y Spotify. En 2025 lanzó su tercer disco, So Close To What, que debutó en el #1 del Billboard 200, reafirmando su estatus como figura central del pop contemporáneo.

